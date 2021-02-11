Колективний імунітет до ковіду в Україні - не більше 20%, - моделювання КШЕ

В українських лікарнях, відведених для пацієнтів з COVID-19, стабільно зайняті 40% реанімаційних ліжок. Найбільш критична ситуація із поширенням ковіду - у Закарпатській області. У зоні ризику також Івано-Франківська та Чернівецька.

Про це свідчать результати моделювання Київської школи економіки (KSE), представлені в презентації "Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19»".

Зазначається, що недавні спалахи COVID-19 у Європі, Азії та Північній Америці вщухають. Деякі європейські країни продовжують долати наслідки недавніх потужних спалахів. Зокрема у Португалії, Чехії, Іспанії та Великій Британії - досі високі показники смертності. Польща і Румунія - серед країн з критичною ситуацією через недостатню кількість тестів.

В Україні COVID-19 не відступає. За даними дослідження, імунітет мають не більше 20% громадян.

"Україна при одному з найнижчих показників нових виявлених випадків продовжує триматися у п’ятірці країн із найбільш критичною ситуацією з COVID-19 у Європі через найвищий показник позитивних випадків серед усіх протестованих - 18%. Орієнтовно 13-20% людей в Україні перехворіли на COVID-19. Серед медичних працівників цей показник становить 13,4%", - пояснили в КШЕ.

"Моделювання KSE спростовує поширену оманливу думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до SARS-CoV-2. Нагадаю, для цього мінімум 70% населення мусять перехворіти. Україні слід терміново посилити систему виявлення (тестування та відстеження контактів), щоб вчасно відреагувати на можливий новий спалах, загроза якого посилюється новими видами вірусу та стабільно високою завантаженістю реанімацій пацієнтами з COVID-19", - підсумував Павло Ковтонюк, керівник Центру економіки охорони здоров’я КШЕ.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ оцінили шанси людства створити колективний імунітет від коронавірусу у 2021 році.