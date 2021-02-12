У день візиту Зеленського на Донбас загинули двоє військових (оновлено)

Унаслідок ворожих обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі за 11 лютого було вбито двох українських захисників.

Інформація про другого загиблого надійшла у ніч з четверга на п'ятницю. Воїн загинув унаслідок обстрілу буля Новомихайлівки приблизно о 20:45, йдеться у повідомленні на сторінці Оперативно-тактичного угрупування "Схід" у Facebook.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Новомихайлівки, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув. На обстріл російсько-окупаційних військ було надано адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що всього протягом минулої доби було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї. В результаті пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Також, поблизу Луганського, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Зпоточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 11 лютого в зоні бойових дій з візитом перебував президент Володимир Зеленський та посли країн G7. Зеленський разом з послами відвідав українські позиції поблизу Авдіївки, Промзони, у Шумах, а також “побував на позиції, що розташована за 80 метрів від ворога”. Президент зазначив, що "сепаратисти хочуть зірвати режим припинення вогню".