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Світоліна вилетіла з Australian Open

Еліна не змогла вийти до чвертьфіналу.

Світоліна вилетіла з Australian Open
Джессіка Пегула
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) в матчі 1/8 фіналу програла американці Джесіці Пегулі (№61 WTA) - 4:6, 6:3, 3:6 і покинула Відкритий чемпіонат Австралії.

Здавалося, українка перехопила ініціативу матчу в другому сеті, але невдалий початок вирішальній партії, коли американка повела 4:, зумовило остаточного переможця зустрічі.

І хоча Еліна до мінімуму скоротила своє відставання - 4:3, наступні три гейми поспіль виявилися за Пегулою.

Відзначимо, Джессіка оформила дебютну для себе перемогу над тенісисткою з топ-10, а також перший в кар'єрі чвертьфінал турніру "Великого шолома".

Гра тривала 1 годину 58 хвилин.

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