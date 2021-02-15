Світоліна вилетіла з Australian Open

Еліна не змогла вийти до чвертьфіналу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) в матчі 1/8 фіналу програла американці Джесіці Пегулі (№61 WTA) - 4:6, 6:3, 3:6 і покинула Відкритий чемпіонат Австралії.

Здавалося, українка перехопила ініціативу матчу в другому сеті, але невдалий початок вирішальній партії, коли американка повела 4:, зумовило остаточного переможця зустрічі.

І хоча Еліна до мінімуму скоротила своє відставання - 4:3, наступні три гейми поспіль виявилися за Пегулою.

Відзначимо, Джессіка оформила дебютну для себе перемогу над тенісисткою з топ-10, а також перший в кар'єрі чвертьфінал турніру "Великого шолома".

Гра тривала 1 годину 58 хвилин.