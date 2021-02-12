Дворазовий чемпіон Формули-1 Алонсо переніс щелепно-лицьову операцію

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо переніс щелепно-лицьову операцію в клініці Берна.
39-річному іспанцеві вправили зміщену щелепу і видалили кілька зубів, які потім замінять на імпланти.
Команда "Альпін", бойовим пілотом якої є іспанець, виступила з офіційною заявою з приводу стану гонщика.
"Фернандо перебуває під наглядом лікарів у госпіталі у Швейцарії. Медики виявили тріщину в його верхній щелепі і успішно провели необхідну операцію. Алонсо залишиться в госпіталі під спостереженням лікарів ще на 48 годин. Через кілька днів, після остаточного відновлення, він повернеться до тренувань. Ми очікуємо, що він буде повністю в змозі завершити підготовку до сезону", - йдеться в заяві Alpine F1 Team.
Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/P2yXlpyCBj— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 12, 2021
Нагадаємо, 11 лютого Алонсо потрапив під машину під час велотренування.
За свою 19-річну кар'єру у Формулі-1 Алонсо представляв команди "Мінарді", "Рено", "Макларен" і "Феррарі". У 2005 і 2006 роках у складі "Рено" він виграв два чемпіонські титули.