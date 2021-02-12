У словенській Поклюці розіграли другий комплект нагород Чемпіонату світу з біатлону-2021.
Спринтерську гонку на 10 кілометрів з двома вогневими рубежами виграв швед Мартін Понсілуома.
На другому і третьому місцях розташувалися французькі біатлоністи Сімон Дестьє і Емільєн Жаклен.
Законодавці мод у біатлоні норвежці сенсаційно залишилися без медалей. Найкращий з них Йоханнес Дале зайняв четверте місце. Цікаво, що Дале лише на 0,1 секунди випередив свого більш титулованого тезку Бйо.
Відзначимо, що в шістці є ще один представник Франції Кантен Фійон-Майє.
Найкращим серед українців був Артем Прима, який посів 20 місце. Дмитро Підручний був 23-м.
У топ-30 також потрапив Богдан Цимбал.
Martin Ponsiluoma is your new World Champion in the sprint! 🥳 What a thriller this was!— IBU World Cup (@IBU_WC) February 12, 2021
🥇 @MartinPonsi @SWEOlympic
🥈 @simondstx @FedFranceSki
🥉 @EmilienJck @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/Ij3sX3DT7Y
Результати гонки.
- Мартін Понсілуома (0+0) 24:41,1
- Сімон Детьє (0+0) +11,2
- Емільєн Жаклен (1+0) +12,9
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- 20. Артем Прима (1+0) +1:01,8
- 23. Дмитро Підручний (1+1) +1:05,0
- 30. Богдан Цимбал (0+0) +1:20,4
- 78. Антон Дудченко (2+1) +2:57,7