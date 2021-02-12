У словенській Поклюці розіграли другий комплект нагород Чемпіонату світу з біатлону-2021.

Спринтерську гонку на 10 кілометрів з двома вогневими рубежами виграв швед Мартін Понсілуома.

На другому і третьому місцях розташувалися французькі біатлоністи Сімон Дестьє і Емільєн Жаклен.

Законодавці мод у біатлоні норвежці сенсаційно залишилися без медалей. Найкращий з них Йоханнес Дале зайняв четверте місце. Цікаво, що Дале лише на 0,1 секунди випередив свого більш титулованого тезку Бйо.

Відзначимо, що в шістці є ще один представник Франції Кантен Фійон-Майє.

Найкращим серед українців був Артем Прима, який посів 20 місце. Дмитро Підручний був 23-м.

У топ-30 також потрапив Богдан Цимбал.

Результати гонки.

Мартін Понсілуома (0+0) 24:41,1 Сімон Детьє (0+0) +11,2 Емільєн Жаклен (1+0) +12,9

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