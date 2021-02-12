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Норвегія сенсаційно залишилася без медалі в чоловічому спринті на Чемпіонаті світу з біатлону

Виграв спринтерську гонку швед Понсілуома.

Норвегія сенсаційно залишилася без медалі в чоловічому спринті на Чемпіонаті світу з біатлону
Мартін Понсілуома
Фото: Sports.ru

У словенській Поклюці розіграли другий комплект нагород Чемпіонату світу з біатлону-2021.

Спринтерську гонку на 10 кілометрів з двома вогневими рубежами виграв швед Мартін Понсілуома.

На другому і третьому місцях розташувалися французькі біатлоністи Сімон Дестьє і Емільєн Жаклен.

Законодавці мод у біатлоні норвежці сенсаційно залишилися без медалей. Найкращий з них Йоханнес Дале зайняв четверте місце. Цікаво, що Дале лише на 0,1 секунди випередив свого більш титулованого тезку Бйо.

Відзначимо, що в шістці є ще один представник Франції Кантен Фійон-Майє.

Найкращим серед українців був Артем Прима, який посів 20 місце. Дмитро Підручний був 23-м.

У топ-30 також потрапив Богдан Цимбал.

Результати гонки.

  1. Мартін Понсілуома (0+0) 24:41,1
  2. Сімон Детьє (0+0) +11,2
  3. Емільєн Жаклен (1+0) +12,9

...

  • 20. Артем Прима (1+0) +1:01,8
  • 23. Дмитро Підручний (1+1) +1:05,0
  • 30. Богдан Цимбал (0+0) +1:20,4
  • 78. Антон Дудченко (2+1) +2:57,7
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