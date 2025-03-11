Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу

Військовий з Третьої штурмової бригади Яніс Терещенко перебував за кордоном у відпустці з родиною.

Про вчинок військового написали місцеві газети.

Як повідомляє видання Corriere dеl Veneto, молодий чоловік отримав важкі поранення у центрі Венеції і стікав кров'ю.

За попередніми даними, хлопця поранив ножем одноліток під час бійки і зник з місця злочину. Поранений пройшов кілька метрів і впав.

Перехожий, український військовий у відпустці, побачив це та допоміг йому, а інші перехожі викликали правоохоронців і лікарів На місце прибули судмедексперти та місцева поліція.

Український військовий Яніс Терещенко підтвердив у соцмережі, що допоміг хлопцю: “20 хвилин у Венеції. Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду швидкої вже витік б".

Фото: https://x.com/ultrarightnow Надання допомоги пораненому

32-річний Яніс — колишній вчитель, який залишив викладання і пішов у ЗСУ.

Фото: https://x.com/ultrarightnow Яніс Терещенко

Як розповів чоловік місцевій пресі, він завжди носить з собою комплект першої допомоги, хоча родина радить залишати його вдома, бо він важкий.

Українець йшов у свій готель, коли побачив пораненого:

«Я побачив глибоку рану на стегні і одразу дістав джгут, щоб зупинити кровотечу, — розповідає Яніс. — Він знепритомнів і було дуже багато крові. Я намагався утримати його у свідомості до прибуття медиків. Не знаю, чи вижив б він без цього. Люди довкола були в шоці, ніхто не втручався, перехожі не знали, що робити. На жаль, за ці роки я бачив усе на війні, тому жодної секунди не сумнівався, що треба діяти».