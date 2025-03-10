Україна отримала 100 тисяч доз комбінованої вакцини для щеплень дітей від п’яти захворювань

Qдеться про ПЕНТА-Hib - вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції.

Українські медзаклади в областях отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань, для безоплатних щеплень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Йдеться про ПЕНТА-Hib - комбіновану вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції у дітей першого року життя. У рамках співпраці з МОЗ її закупив і доставив ЮНІСЕФ.

Вакцина вже розподілена між регіонами з огляду на заявлені потреби для проведення безоплатних щеплень, передбачених Календарем профілактичних щеплень.

"Використання комбінованих вакцин дозволяють скоротити кількість ін’єкцій для дитини та візитів до медзакладу для її батьків. Враховуючи воєнні виклики та міграцію населення імунізація такими вакцинами дозволяє захистити маленьких дітей та надолужити щеплення в разі пропуску швидше та комфортніше. У рамках співпраці з міжнародними партнерами міністерство вже надавало регіонам такі вакцини. Тому батькам важливо перевіряти вакцинальний статус свій і дітей та в разі пропуску щеплення звернутися до найближчої амбулаторії і скорегувати графік вакцинації. Крім того, перехід на комбіновані вакцини є однією зі змін запропонованих до Календаря профілактичних щеплень з 2026 року", - зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.

В Україні чинний Календар профілактичних щеплень передбачає імунізацію проти 10 захворювань: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту (свинки), краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та хіб-інфекції.