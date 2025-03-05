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​Україна пройшла пік захворюваності на грип, перехворіли майже 3 мільйони людей

У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 18 829 пацієнтів - COVID-19. 

​Україна пройшла пік захворюваності на грип, перехворіли майже 3 мільйони людей
Фото: Макс Требухов

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на рівні країни був зафіксований у лютому і зараз у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни. З 24 лютого по 2 березня в країні захворіло 273 220 людей, із них 144 335 – діти. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними обласних департаментів охорони здоров’я, до лікарень у цей період з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій потрапило 9 048 пацієнтів - усі отримали необхідну медичну допомогу. 

Наразі, за даними регіонів, в лікарнях країни достатньо ліжкомісць для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, рівень госпіталізації - не перевищено.

Загалом в порівнянні з минулим епідсезоном захворюваність на 13% нижча. Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. 

Із січня зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких 4 - серед дітей. За даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу. 

Загалом, з початку епідемічного сезону - з 30 вересня 2024 року по 02 березня 2025 року - на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 991 977 людей. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 18 829 пацієнтів було підтверджено COVID-19. 

Перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у п’яти областях: Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Ще у 12 – спостерігається середній рівень: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській.

У МОЗ нагадали, що грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми – кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі – додаються згодом. Тоді як COVID-19 починається навпаки - з респіраторних симптомів. За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби - подбати про безпеку рідних та колег (залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд).

Також наголошується що найефективнішим способом посилення імунітету проти грипу та COVID-19 є вакцинація. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві пройшли державний контроль якості. Окрім того, усі області забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення у медзакладі, після консультації у сімейного лікаря.

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