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Хворих на грип, ГРВІ, ковід стає ще більше – МОЗ закликає вакцинуватись від важкого перебігу

У період з 4 по 10 листопада захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 по країні зросла на 3,8%. Тобто хворих продовжує більшати.

Хворих на грип, ГРВІ, ковід стає ще більше – МОЗ закликає вакцинуватись від важкого перебігу
Фото: КМДА

Загалом занедужало 115 137 людей, майже половина – 66 274 – діти, повідомляє МОЗ.

815 українців захворіли на COVID-19, 236 із них (зокрема, 33 дитини) госпіталізували. Одна людина померла від ускладнень 

ковіду.

Загалом з початку епідсезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 702 888 людей.

Тому МОЗ закликає вакцинуватися. Оскільки шеплення, особливо для людей із груп ризику – найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу. Вона захищає від важкого перебігу захворювань.

«COVID-19 залишається вкрай небезпечним для людей, які не отримали жодного щеплення, груп ризику та пацієнтів з 

супутніми захворюваннями, які пропустили ревакцинацію. Вакцинація безкоштовна та доступна у медзакладах країни в кожній області», – каже заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Вакцина проти грипу не входить до переліку безоплатних щеплень, однак є рекомендованою і доступна за рецептом в аптеках. Станом на 10 листопада, щеплення проти грипу зробили 75 317 людей.

Нагадаємо, раніше Ігор Кузін заявляв, що щонайменше 8 млн українців не мають щеплення проти ковіду. Прогнози МОЗу на цей осінньо-зимовий сезон -- ковід далі буде падати, грип – рости. Пік прогнозують орієнтовно у грудні-січні 2025 року.

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