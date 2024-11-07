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Ковід далі буде падати, грип – рости: МОЗ про нинішній осінньо-зимовий епідсезон

Кількість хворих на ковід поступово зменшується, і такий тренд буде до кінця року. А з грудня буде ріст ГРВІ, викликаний переважно грипом.

Ковід далі буде падати, грип – рости: МОЗ про нинішній осінньо-зимовий епідсезон
Ігор Кузін
Фото: МОЗ

Про це під час брифінгу розповів Ігор Кузін, головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я.

За його словами, пік хвилі ковіду Україна вже пережила у серпні цього року. Зараз є ріст загалом ГРВІ. 

Пік по ГРВІ МОЗ очікує у грудні-січні, можливо, ще і в лютому, 2025 року. Грип циркулюватиме до лютого, може, березня.

“Будемо бачити певну кількість важких випадків грипу, особливо серед тих, хто не має поточної вакцинації від грипу”, – сказав Кузін. 

Грип небезпечний, бо призводить до смертей, особливо в людей з груп ризику. Наразі в Україні в цьому сезоні не зафіксовано жодної смерті внаслідок грипу. Кузін додав, що цей епідсезон не має стати важчим за попередні. “Спостерігаємо звичайні штами, уже знайомі українцям”, – додав головний санітарний лікар.

Найкращим захистом від захворювання є вакцинація. Зараз в Україні є дві вакцини, які пройшли всі процедури контролю. Сумарно бізнес доставив близько 300 000 доз вакцин для реалізації в роздрібній мережі. Зараз вакцинувалося трохи більше 64 000 українців від грипу.

За словами Кузіна, від вакцинації до формування імунітету минає 1-2 тиждень. Тому закливає вакцинуватись, це захищатиме від важкого перебігу грипу, зокрема від летальних наслідків. Особливо це стосується груп ризику:

  1. група медризику – люди, які мають стани здоров’я, при яких грип скоріш за все протікатиме важко: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальної системи типу бронхіальної астми, надмірну вагу, вагітність, вік 60+ 

  2. група професійного ризику – всі фахівці, які працюють в сфері обслуговування, де є постійний контакт з людьми. 

Чи можливі карантини? Потенційно – так. Утім, зараз країна на 60% нижче, ніж епідпоріг для них загалом по країні. 

“Але якщо в якійсь області буде наближення до порогу або його перевищення, є опція локальних карантинів. Залежно від основної групи, яка хворіє, дорослі чи діти, можуть бути додаткові епідзаходи. Це може бути припинення офлайн-навчання в школих, рекомендація перевести більшість працівників на дистанційну роботу, чи введення маскового режиму. Це буде стосуватися кнкретної області, і конкретної групи людей”, – додав Кузін. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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