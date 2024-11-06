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МОЗ: постраждалі внаслідок війни українці можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу

Від початку повномасштабної війни така медична евакуація до закордонних клінік здійснюється майже щотижня. Скеровувати пацієнта на закордонне лікування може лікар, який визначає відповідність критеріям і оформляє необхідну документацію.

МОЗ: постраждалі внаслідок війни українці можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу
Фото: МОЗ

Постраждалі внаслідок війни українці можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та світу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. 

Відомство зазначає, що від початку повномасштабної війни така медична евакуація до закордонних клінік здійснюється майже щотижня. 

За цей час спеціалізованим медичним транспортом на лікування доставлені 5 560 пацієнтів. Серед евакуйованих – 739 дітей з онкологічними захворюваннями.

Евакуаційні рейси безоплатні для пацієнтів. Їх організовують завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Єврокомісії за підтримки ВООЗ, урядів європейських країн і численних партнерів. 

Витрати на лікування покривають уряди країн-учасниць програми Medevac, які приймають українських постраждалих. Це – майже 30 країн світу: Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Данія, Франція, Швеція, Австрія, Латвія тощо.

На лікування за кордон направляють дорослих і дітей, які отримали поранення внаслідок обстрілів, мають онкологічні або рідкісні захворювання, а також військових, які потребують спеціалізованої допомоги. 

Скеровувати пацієнта на закордонне лікування може лікар, який визначає відповідність критеріям і оформляє необхідну документацію. 

Подати заявку на медевакуацію можна у кілька способів:

Тривалість лікування визначається індивідуально залежно від стану пацієнта, прогресу у відновленні та результатів терапії.

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