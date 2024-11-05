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Кабмін відновлює держконтроль за якістю ліків з нового року

Йдеться, зокрема, і про контроль за виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту.

Кабмін відновлює держконтроль за якістю ліків з нового року
Ілюстративне фото
Фото: Freepik

Кабінет міністрів відновлює державний контроль за якістю ліків з 1 січня 2025 року. 

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Внесено відповідні зміни до постанови Кабміну від 13 березня 2022 року № 303. 

Зміни передбачають відновлення з 1 січня здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів. 

Йдеться, зокрема, і про контроль господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту.

Нагадаємо, у березні 2022 року уряд призупинив заходи державного нагляду і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану.

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