Перший етап реформи МСЕК почнеться з січня: лікарів для комісій у лікарнях обиратимуть випадковим чином

Перший етап повноцінної реформи медико-соціальних експертних комісій почнуть уже 1 січня: кластерні лікарні отримають функцію перевірки функціональності людини для оформлення інвалідності.
Логіка полягає в тому, аби перевести функції МСЕК у кластерні лікарні, прибрати поняття медико-соціальної експертизи та перейти на оцінку функціональності людини. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав у інтерв'ю lb.ua.
"Модель, яку зараз пропрацьовують і яка ще не кінцева: є кластерна лікарня, в якій з'являється профільний заступник, який повинен допомагати проводити всі експертизи, які є в лікарні. Є адміністратор, який буде адмініструвати систему експертизи, і є група профільних лікарів, яка буде входити в цю систему. Ми зараз пропрацьовуємо, щоб на комісії під кожен конкретний випадок був лікуючий лікар людини і зі списку лікарів, який є в закладі, рандомно йшов вибір комісії для розгляду. Система буде вибирати лікаря серед наявних, яких вибере для цього лікарня. Може визначити двох з п’яти травматологів, умовно, а може всіх. І система буде їх рандомно обирати", – пояснив міністр.
Зараз вивчають технічну можливість проводити такий випадковий вибір, але, за словами Ляшка, впродовж року це запрацює.
"Коли з 1 січня людина потрапляє в лікарню, там з нею працює лікуючий лікар. Якщо хвороба потрапляє в критерії [щоб людина пройшла комісію], підсвічується тригер в електронній системі. Тоді лікар повинен через ІТ-систему поставити людину в чергу на комісію. Нам ключове, щоб була реабілітація. Є вимоги до кожної кластерної лікарні створити реабілітаційне відділення, де буде мультидисциплінарна команда. Сьогодні вже понад 70% кластерних лікарень їх мають, законтрактовані Національною службою здоров'я", – пояснив він.
Зараз також шукають юридичне рішення, як заборонити керівникам МСЕК входити до складу нових комісій, коли вони перейдуть до лікарень. Окрім того, увійти до нових комісій повинні лише лікарі-практики.
"Я не хотів би, щоб через тих, хто ганьбить систему, імідж негативний накладався на всіх лікарів. Лікарів у системі буде набагато більше, ніж та тисяча, яка зараз працює у МСЕК", – додав Ляшко.
Лікарня може відмовити лікарям, які були в МСЕК. Але такі лікарі можуть працювати в лікарні й паралельно брати участь у роботі комісій, сказав міністр.