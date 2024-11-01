Перший етап реформи МСЕК почнеться з січня: лікарів для комісій у лікарнях обиратимуть випадковим чином

Лікарня заздалегідь формуватиме список лікарів, які можуть увійти до комісії для перевірки функціональності людини. Далі система випадковим чином обере, які саме лікарі зі списку працюватимуть для конкретної людини.

Перший етап повноцінної реформи медико-соціальних експертних комісій почнуть уже 1 січня: кластерні лікарні отримають функцію перевірки функціональності людини для оформлення інвалідності.

Логіка полягає в тому, аби перевести функції МСЕК у кластерні лікарні, прибрати поняття медико-соціальної експертизи та перейти на оцінку функціональності людини. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав у інтерв'ю lb.ua.

"Модель, яку зараз пропрацьовують і яка ще не кінцева: є кластерна лікарня, в якій з'являється профільний заступник, який повинен допомагати проводити всі експертизи, які є в лікарні. Є адміністратор, який буде адмініструвати систему експертизи, і є група профільних лікарів, яка буде входити в цю систему. Ми зараз пропрацьовуємо, щоб на комісії під кожен конкретний випадок був лікуючий лікар людини і зі списку лікарів, який є в закладі, рандомно йшов вибір комісії для розгляду. Система буде вибирати лікаря серед наявних, яких вибере для цього лікарня. Може визначити двох з п’яти травматологів, умовно, а може всіх. І система буде їх рандомно обирати", – пояснив міністр.

Зараз вивчають технічну можливість проводити такий випадковий вибір, але, за словами Ляшка, впродовж року це запрацює.

"Коли з 1 січня людина потрапляє в лікарню, там з нею працює лікуючий лікар. Якщо хвороба потрапляє в критерії [щоб людина пройшла комісію], підсвічується тригер в електронній системі. Тоді лікар повинен через ІТ-систему поставити людину в чергу на комісію. Нам ключове, щоб була реабілітація. Є вимоги до кожної кластерної лікарні створити реабілітаційне відділення, де буде мультидисциплінарна команда. Сьогодні вже понад 70% кластерних лікарень їх мають, законтрактовані Національною службою здоров'я", – пояснив він.

Зараз також шукають юридичне рішення, як заборонити керівникам МСЕК входити до складу нових комісій, коли вони перейдуть до лікарень. Окрім того, увійти до нових комісій повинні лише лікарі-практики.

"Я не хотів би, щоб через тих, хто ганьбить систему, імідж негативний накладався на всіх лікарів. Лікарів у системі буде набагато більше, ніж та тисяча, яка зараз працює у МСЕК", – додав Ляшко.

Лікарня може відмовити лікарям, які були в МСЕК. Але такі лікарі можуть працювати в лікарні й паралельно брати участь у роботі комісій, сказав міністр.