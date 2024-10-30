Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами

Про це у відповідь на запит LB.ua повідомило Міністерство фінансів.
Нагадаємо, що кінця вересня розгорнувся скандал. Були заяви, що Національна служба здоров’я перестане оплачувати обслуговування тих, хто не пройшов верифікацію в системі. А це – 4,9 млн таких пацієнтів, з яких 4,6 млн – молодше 18 років. Мовляв, так сталося через те, що не всі діти мають індивідуальний податковий номер. Через це і лікарі, і батьки розхвилювалися.
Національна служба здоров’я зреагувала, що оплату з 1 жовтня проведуть за дітей. Але ряд медзакладів офіційно почали казати батькам, що якщо вони не вироблять дітям індивідуальний податковий номер, обслуговувати їх не будуть. То що зрештою робити, ніхто за два тижні так тоді і не роз’яснив.
Згодом LB.ua питало про це заступницю міністра охорони здоров’я Марію Карчевич. Вона пояснила, що індивідуальний податковий номер обов'язковий для дітей з 14 років. До 14 – ні. Та навіть після цих пояснень ряд медзакладів продовжили вимагати в батьків зробити дітям податковий номер. Мовляв, це вимога Мінфіну. Тож LB.ua звернувся до міністерства за додатковим роз’ясненням.
У відповідь на запит Мінфін повідомив:
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Постанова уряду від 01.10. 2024 № 1126 доповнила пункт 5 постанови від 22.12.2023 № 1394 абзацом п’ятим: «забезпечити здійснення до 1 лютого 2025 р. верифікації пацієнтів віком до 18 років, що мають укладені декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зокрема в частині уточнення даних про номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків».
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Утім, постанова від 22.12.2023 № 1394 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» каже, що можна надати реєстраційний номер облікової картки платників податків (за наявності) АБО свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку). Тобто для верифікації потрібен або податковий номер, або свідоцтво про народження. Батьки мають право (за бажанням) зареєструвати дитину у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Якщо батьки вирішили таки виробити дитині податковий номер, Мінфін пояснив, як це зробити.
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Для реєстрації в паперовій формі облікова картка фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР дитини до 14 років подається одним із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителем, опікуном) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителя, опікуна). Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу Облікової картки № 1ДР.
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За бажанням батьків дитини чи одного з них реєстрація дитини у Державному реєстрі здійснюється під час державної реєстрації її народження. Така реєстрація проводиться в межах надання комплексної електронної публічної послуги «єМалятко». У такому разі Облікова картка № 1ДР не заповнюється, а реєстрація здійснюється на підставі відомостей, що є у заяві про державну реєстрацію народження. Відомості про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру передаються до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.
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Дитина віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання та яка не зареєстрована у Державному реєстрі, під час оформлення паспорта у формі картки вперше може, за її бажанням, одночасно зареєструватися у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків з його відображенням надалі у паспорті у формі картки. У такому разі Облікова картка № 1ДР не заповнюється, а реєстрація здійснюється на підставі відомостей, що містяться у заяві-анкеті, яка подається під час оформлення паспорта громадянина України. Дані, необхідні для проведення реєстрації, у цьому випадку надсилаються до Державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії (пункт 2 розділу XIV Положення).