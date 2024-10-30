Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами

Аби дитину продовжили обслуговувати сімейні лікарі та педіатри і держава платила лікарям за них кошти по програмі медичних гарантій, потрібно її верифікувати двома способами.

Про це у відповідь на запит LB.ua повідомило Міністерство фінансів.

Нагадаємо, що кінця вересня розгорнувся скандал. Були заяви, що Національна служба здоров’я перестане оплачувати обслуговування тих, хто не пройшов верифікацію в системі. А це – 4,9 млн таких пацієнтів, з яких 4,6 млн – молодше 18 років. Мовляв, так сталося через те, що не всі діти мають індивідуальний податковий номер. Через це і лікарі, і батьки розхвилювалися.

Національна служба здоров’я зреагувала, що оплату з 1 жовтня проведуть за дітей. Але ряд медзакладів офіційно почали казати батькам, що якщо вони не вироблять дітям індивідуальний податковий номер, обслуговувати їх не будуть. То що зрештою робити, ніхто за два тижні так тоді і не роз’яснив.

Згодом LB.ua питало про це заступницю міністра охорони здоров’я Марію Карчевич. Вона пояснила, що індивідуальний податковий номер обов'язковий для дітей з 14 років. До 14 – ні. Та навіть після цих пояснень ряд медзакладів продовжили вимагати в батьків зробити дітям податковий номер. Мовляв, це вимога Мінфіну. Тож LB.ua звернувся до міністерства за додатковим роз’ясненням.

У відповідь на запит Мінфін повідомив:

Постанова уряду від 01.10. 2024 № 1126 доповнила пункт 5 постанови від 22.12.2023 № 1394 абзацом п’ятим: «забезпечити здійснення до 1 лютого 2025 р. верифікації пацієнтів віком до 18 років, що мають укладені декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, зокрема в частині уточнення даних про номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків». Утім, постанова від 22.12.2023 № 1394 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» каже, що можна надати реєстраційний номер облікової картки платників податків (за наявності) АБО свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку). Тобто для верифікації потрібен або податковий номер, або свідоцтво про народження. Батьки мають право (за бажанням) зареєструвати дитину у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Якщо батьки вирішили таки виробити дитині податковий номер, Мінфін пояснив, як це зробити.