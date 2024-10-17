Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ

За змінами до постанови від 1 жовтня, неповнолітнім, які не мають індивідуального податкового номера, не треба його виробляти для обслуговування сімейними лікарями.

Про це в розмові з LB.ua, яка невдовзі буде на сайті, сказала Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Так вона відповіла, пояснюючи скандал, який розгорівня наприкінці вересня.

Тоді були заяви, що Національна служба здоров’я перестане оплачувати обслуговування тих, хто не пройшов верифікацію в системі. А це – 4,9 млн таких пацієнтів, з яких 4,6 млн – молодше 18 років.

Мовляв, так сталося через те, що не всі діти мають індивідуальний податковий номер. Через це і лікарі, і батьки розхвилювалися.

НСЗУ зреагувала, що оплату з 1 жовтня проведуть за дітей. Але ряд медзакладів офіційно почали казати батькам, що якщо вони не вироблять дітям індивідуальний податковий номер, обслуговувати їх не будуть. То що зрештою робити, ніхто за два тижні так і не роз’яснив.

Марія Карчевич пояснює, що індивідуальний податковий номер обов'язковий для дітей з 14 років. До 14 – ні.

“У постанові на поточний рік у програмі медичних гарантій була норма за вимогою Мінфіну верифікувати усіх пацієнтів, і дорослих, і дітей до 1 жовтня поточного року. Це щоб не платити кошти тим, кому вони не мають оплачуватися, і не було зловживань. І вимагалося, що має бути перевірене РНОКПП”, – каже Карчевич.

НСЗУ провела верифікацію дорослих пацієнтів через обмін з реєстром податкової. За результатами перевірки, не пройшли верифікацію трішки більше ніж 1,5 млн. Це означає, або в них є помилки в даних, які треба виправити, або певні зловживання.

За них НСЗУ перестала платити з 1 жовтня.

“Якщо виправлять дані, пройдуть верифікацію, відновляться, немає проблем, – додає заступниця міністра. – Для дітей верифікація не відбулась до 1 жовтня, бо в багатьох немає РНОКПП, навіть у дітей старших 14 років, які уже б мали його мати. Тому були дискусії, і медзаклади почали хвилювалися. І поставовою 1 жовтня була продовжена верифікація дітей до 1 лютого 2025 року між ЕСОЗ і ДРАЦС по свідоцтву про народження”.

Тобто дітей верифікують або по податковому номеру, якщо він є, або по свідоцтву про народження через обмін даними з ДРАЦС. Бігти і виробляти податковий номер дитині до 14 років заради обслуговування в сімейного лікаря чи педіатра не потрібно.