Який сніданок найкращий для чоловіків, а який — для жінок? Моделює нове дослідження

Ймовірно, для чоловіків на сніданок найкраще підходить багатий на вуглеводи сніданок, а для жінок – багатий жирами.

Сніданок має бути різним для чоловіків та жінок, каже дослідження

Дослідження опубліковане в журналі Computers in Biology and Medicine, пише Medical News Today.

У жінок і чоловіків має бути різне меню на сніданок, щоб враховувався їхній метаболізм, кажуть дані дослідження науковців Університету Ватерлоо в Канаді.

Метаболізм – ряд хімічних процесів у тілі, внаслідок яких поживні речовини з їжі перетворюються на енергію, ми ростемо, клітинні ушкодження виправляються.

Дослідження базоване на математичній моделі, створеній вченими. Ця модель дозволила їм симулювати ефект від різних стилів харчування на чоловічий та жіночий метаболізм. Адже вибір правильної для вашого обміну речовин їжі може допомагати худнути чи підтримувати вагу.

Харчування людини складається переважно з вуглеводів, жирів і білків. Жінки, як правило, більше покладаються на метаболізм ліпідів — жирних кислот — замість вуглеводного обміну, більш характерного для чоловіків.

Дані показують, що найбільш оптимально на рівень енергії та здоров’я чоловіків впливає сніданок, багатий на вуглеводи. Натомість для жінок кращою опцією може бути багатий на жири сніданок.

Старша дослідниця роботи Аніта Лейтон з науково-дослідної кафедри математичної біології та медицини, професорка прикладної математики, комп’ютерних наук, фармації та біології в Університеті Ватерлоо, сказала, що: «Жінки, як правило, зберігають більше жиру, ніж чоловіки, протягом періоду застоєння їжі, але демонструють значно вищий рівень окислення жиру після цього. Наша модель може давати індивідуальні дієтичні рекомендації з урахуванням статі, які оптимізують метаболічний стан і запобігають таким ускладненням як постпрандіальна гіперглікемія або гіпоглікемія. Можна провести моделювання, щоб побачити, як конкретний організм може реагувати на їжу різного складу».

Вчені припускають, що підвищена залежність від метаболізму жирів у жінок залежить від статевих відмінностей у печінці та жировій тканині, на них модельне моделювання вказує як на потенційний основний механізм. Простіше кажучи, жінки зберігають більше жиру, каже Лейтон, але також спалюють більше жиру під час тривалих фізичних вправ і ефективніше засвоюють жир під час їжі. «Багато статевих відмінностей, — додає Лейтон, — створені для того, щоб підготувати жінок до вагітності та годуванням грудьми».

Мішель Рутенштайн, дієтолог bз профілактичної кардіології в EntirelyNourished, яка не брала участі в дослідженні, запропонувала деякі продукти, які люди кожної статі можуть розглянути на сніданок.

Вибір багатих вуглеводами сніданків, збалансованих за вмістом макроелементів і розчинних волокон, може бути корисним для чоловіків. Це може включати такі речі, як вівсяна каша, добре збалансований смузі^ або миска з ягодами, горіхами та йогуртом.

Жінкам рекомендує корисні для серця жири, багаті ненасиченими жирами. Це може включати такі страви як чіа-пудинг, вегетаріанський яєчний омлет або сир з насінням льону та яблуками.

Найважливішим, кажуть автори дослідження, є те, що відмінності в метаболізмі можуть призвести до відмінностей у метаболічних реакціях і ризиках захворювання, тому важливо отримали їхнє повніше розуміння.