Більше використання вакцин може зменшити потребу в антибіотиках на 22%, - звіт ВООЗ

Вакцини проти 24 патогенів можуть скоротити кількість необхідних антибіотиків на 22% або на 2,5 мільярда визначених добових доз у всьому світі щороку.

Про це каже новий звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Хоча деякі з цих вакцин уже доступні, але використовуються недостатньо, інші необхідно розробити та вивести на ринок якомога швидше.

Антибіотикорезистентність виникає, коли бактерії, віруси, грибки та паразити більше не реагують на антимікробні ліки, що погіршує захворювання людей і підвищує ризик ускладнення, смерті та поширення інфекцій, які важко лікувати.

Здебільшого, резистентність спричиняє неправильне і надмірне використання протимікробних препаратів, але в той же час багато людей у всьому світі не мають доступу до основних таких ліків.

Щороку з резистентністю пов’язані майже 5 мільйонів смертей у світі.

Вакцини є важливою частиною відповіді на зниження антимікробної стійкості, оскільки вони запобігають інфекціям, зменшують використання та надмірне використання антимікробних засобів, а також уповільнюють появу та поширення стійких до ліків патогенів.

Новий звіт розширює дослідження ВООЗ, опубліковане в BMJ Global Health минулого року. За оцінками, вакцини, які вже використовують проти пневмококової пневмонії, Haemophilus influenzae типу B (Hib, бактерія, що викликає пневмонію та менінгіт) і черевного тифу, можуть запобігти до 106 000 смертей, пов’язаних із резистентністю, щороку. Додаткові 543 000 смертям, пов’язаних з резистентністю, можна було б запобігти щорічно, коли нові вакцини проти туберкульозу і Klebsiella pneumoniae (бактерія, яка є одним із збудників пневмонії і асоційована з інфекціями сечостатевої системи та нозокоміальними інфекціями) будуть розроблені та поширені в усьому світі.

У той час як нові вакцини проти туберкульозу наразі є на стадії клінічних випробувань, вакцина проти Klebsiella pneumoniae ще на ранній стадії розробки.

Вакциновані люди мають менше інфекцій і захищені від потенційних ускладнень від вторинних інфекцій, які можуть потребувати антимікробних препаратів або госпіталізації. У звіті проаналізовано вплив вже ліцензованих вакцин, а також вакцин, які знаходяться на різних стадіях розробки.

Щороку, вакцини проти:

Streptococcus pneumoniae, головної причини пневмонії, може попередити використання 33 млн доз антибіотиків, якщо план вакцинувати хоча б 90% дітей у світі та дорослих спрацює до 2030 року;

тифу могли б попередити використання 45 мільйонів доз антибіотиків, якби впровадження цих вакцин було прискорено в країнах із високим рівнем захворюваності;

малярії, спричиненої Plasmodium falciparum, можуть попередити застосування до 25 млн доз антибіотиків, could save up to 25 million antibiotic doses, якими часто зловживають для лікування малярії;

туберкульозу можуть мати найбільший вплив після їхньої розробки, заощаджуючи від 1,2 до 1,9 мільярдів доз антибіотиків – значну частину з 11,3 мільярдів доз, що застосовують щорічно проти захворювань, про які йдеться в звіті.

У світі витрати лікарень на лікування резистентних патогенів, оцінені у звіті, оцінюють у 730 мільярдів доларів США щороку. Якби вакцини можна було розгорнути проти всіх оцінених патогенів, вони могли б заощадити третину лікарняних витрат, пов’язаних з резистентністю

Для запобігання, діагностики та лікування інфекцій необхідний комплексний, орієнтований на людей підхід, застосовуваний у системах охорони здоров’я. Цей підхід визнає, що вакцинація є основою запобігання антимікробній резистентності та особливо ефективна в поєднанні з іншими втручаннями.