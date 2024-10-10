МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК

Віктор Ляшко закликав громадян телефонувати на гарячі лінії, якщо будуть виявлені порушення в роботі МСЕК.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) отримало тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК, ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні", - зазначив Ляшко.

Міністр закликав громадян телефонувати на гарячі лінії, якщо будуть виявлені порушення в роботі МСЕК.

Віктор Ляшко зауважив, що відразу за результатами скарг у Хмельницьку МСЕК було направлена перевірка. Також голові ОВА повідомили про проблеми з центральним обласним МСЕКом.

“От пропрацювали, результат всі бачили минулого тижня", - додав міністр.