МОЗ отримало понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) отримало тисячі скарг на роботу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми маємо десь понад 3 тисячі скарг на роботу МСЕК, ми їх ранжуємо і одразу в ті ж МСЕКи направляємо перевірки для того, щоб подивитися, чи скарги підтверджуються чи ні", - зазначив Ляшко.
Міністр закликав громадян телефонувати на гарячі лінії, якщо будуть виявлені порушення в роботі МСЕК.
Віктор Ляшко зауважив, що відразу за результатами скарг у Хмельницьку МСЕК було направлена перевірка. Також голові ОВА повідомили про проблеми з центральним обласним МСЕКом.
“От пропрацювали, результат всі бачили минулого тижня", - додав міністр.
- Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
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5 жовтня Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті знайшли 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.