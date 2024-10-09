NYT розповів, які маловідомі ризики для здоров’я має вживання марихуани

Із поширенням легалізації марихуани Штатами, росте й її споживання. Більшість із 10 млн тих, хто вживає марихуану, для здоров’я чи розваги, не мають проблем. Але ростуть випадки залежності, психозів та інших шкідливих ефектів, дослідив The New York Times .

Психіатр та фахівець із біоповедінкової медицини Кевін Грей пояснює, що канабіс може бути як медично терапевтичним, так і добряче проблематичним.

Під час інтерв’ю та опитувань сотні людей повідомли The Times про серйозні симптоми, які, як вони вважають, міг спричинити канабіс.

Один із них, 46-річний Девід Крамгольц, відновив вживання марихуани у 2016 році, після десятилітньої перерви.

За кілька місяців вір почав відчувати цикли інтенсивної нудоти та блювоти — цей стан іноді виникає і називається синдромом канабіноїдної гіперемезії.

Він може призводити до зневоднення, судом, проблем із нирками, зупинки серця та у рідкісних випадках — смерті. Девід схуд на 45 кг і регулярно потрапляв до медиків невідкладної допомоги. Вдома він міг проводити 10 годин поспіль у ванній, з невідомих причин це може тимчасово полегшити симптоми.

Каже: «Я відчував оніміння у кінцівках, біль у грудях та стрибки кров’яного тиску». Він вважає, що зрештою від цього б і помер, якби не постраждав від епізоду, який ледь не зруйнував роботу його мрії – роль у блокбастері 2023 року «Оппенгеймер». Це надихнуло його назавжди кинути марихуану.

44-річна Еймі Вашингтон, мама чотирьох дітей, почала курити марихуану у перші пів години після пробудження, викурює за день 6 косяків. Без марихуани вона не може спати і їсти. Коли пробує кинути, переживає панічні атаки.

Цього літа вона знову думала кинути палити, але її злякали симптоми, які вона відчувала в минулому при спробі зупинити вживання канабісу: головні болі, відсутність апетиту, перепади настрою, підвищена тривожність і безсоння настільки, що одного разу вона не спала кілька днів.

Під час пандемії 24-річна Анніка Шихан, яка працює фахівцем із введення даних, посилила вживання концентратів канабісу з високою дією, зрештою, курила кожні 15 хвилин. Вона почала чути голоси, бачити демонів і відчувати інші галюцинації.

Ці психотичні симптоми переслідували її протягом останніх трьох років, оскільки у неї діагностували посттравматичний стресовий розлад, обсесивно-компульсивний розлад, тривожний розлад і розлад, пов’язаний із зловживанням психоактивними речовинами, коли вона активно вживала марихуану.

“Голоси стають гучнішими, коли я курю, це як постійний шепіт на вухо”, – каже вона. Цього року лікар у програмі лікування наркоманії діагностував у неї прикордонний розлад особистості, і пояснив, що канабіс, ймовірно, сприяє її психозу. «Це був перший раз, коли хтось з’єднав крапки», – сказала вона. Зараз три місяці без канабісу, але Анніка все ще іноді чує голоси та кроки, яких немає.

Нагадаємо, що в Україні легалізували медичний канабіс, а не "для відпочинку". За законом, буде суворий контроль за його обігом, від вирощування до відпуску в аптеці.