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NYT розповів, які маловідомі ризики для здоров’я має вживання марихуани

Із поширенням легалізації марихуани Штатами, росте й її споживання. Більшість із 10 млн тих, хто вживає марихуану, для здоров’я чи розваги, не мають проблем. Але ростуть випадки залежності, психозів та інших шкідливих ефектів, дослідив The New York Times.

NYT розповів, які маловідомі ризики для здоров’я має вживання марихуани
Фото: LIGA.net

Психіатр та фахівець із біоповедінкової медицини Кевін Грей пояснює, що канабіс може бути як медично терапевтичним, так і добряче проблематичним.

Під час інтерв’ю та опитувань сотні людей повідомли The Times про серйозні симптоми, які, як вони вважають, міг спричинити канабіс.

Один із них, 46-річний Девід Крамгольц, відновив вживання марихуани у 2016 році, після десятилітньої перерви.

За кілька місяців вір почав відчувати цикли інтенсивної нудоти та блювоти — цей стан іноді виникає і називається синдромом канабіноїдної гіперемезії.

Він може призводити до зневоднення, судом, проблем із нирками, зупинки серця та у рідкісних випадках — смерті. Девід схуд на 45 кг і регулярно потрапляв до медиків невідкладної допомоги. Вдома він міг проводити 10 годин поспіль у ванній, з невідомих причин це може тимчасово полегшити симптоми.

Каже: «Я відчував оніміння у кінцівках, біль у грудях та стрибки кров’яного тиску». Він вважає, що зрештою від цього б і помер, якби не постраждав від епізоду, який ледь не зруйнував роботу його мрії – роль у блокбастері 2023 року «Оппенгеймер». Це надихнуло його назавжди кинути марихуану.

44-річна Еймі Вашингтон, мама чотирьох дітей, почала курити марихуану у перші пів години після пробудження, викурює за день 6 косяків. Без марихуани вона не може спати і їсти. Коли пробує кинути, переживає панічні атаки.

Цього літа вона знову думала кинути палити, але її злякали симптоми, які вона відчувала в минулому при спробі зупинити вживання канабісу: головні болі, відсутність апетиту, перепади настрою, підвищена тривожність і безсоння настільки, що одного разу вона не спала кілька днів. 

Під час пандемії 24-річна Анніка Шихан, яка працює фахівцем із введення даних, посилила вживання концентратів канабісу з високою дією, зрештою, курила кожні 15 хвилин. Вона почала чути голоси, бачити демонів і відчувати інші галюцинації.

Ці психотичні симптоми переслідували її протягом останніх трьох років, оскільки у неї діагностували посттравматичний стресовий розлад, обсесивно-компульсивний розлад, тривожний розлад і розлад, пов’язаний із зловживанням психоактивними речовинами, коли вона активно вживала марихуану.

“Голоси стають гучнішими, коли я курю, це як постійний шепіт на вухо”, – каже вона. Цього року лікар у програмі лікування наркоманії діагностував у неї прикордонний розлад особистості, і пояснив, що канабіс, ймовірно, сприяє її психозу. «Це був перший раз, коли хтось з’єднав крапки», – сказала вона. Зараз три місяці без канабісу, але Анніка все ще іноді чує голоси та кроки, яких немає.

Нагадаємо, що в Україні легалізували медичний канабіс, а не "для відпочинку". За законом, буде суворий контроль за його обігом, від вирощування до відпуску в аптеці. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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