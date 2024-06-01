У крамницях і аптеках тренд на продукти з коноплями: тестуємо на собі й пояснюємо деталі

І подумалося мені, що ця випадкова зустріч — чудовий привід розібратись у безпеці, ефективності й потенціалі конопель. Прихопивши дві цукерки і флакончик з олією, пішла вивчати питання для читачів LB.ua.

Усередині — різноманіття всякого: цукерки, пряники, папір з коноплями для самокрутки з тютюном, желейні ведмедики з коноплями й мелатоніном.

Це серйозний прогрес: від « Канабіс — це страшний наркотик» дійшли до крамниць продуктів з коноплями. Але що ми про них знаємо? І наскільки вони безпечні? На дверях крамниці попередження: «Траву не продаємо! Вхід 18+».

Ця крамниця продає продукти з канабісом. Нині солодощі, олії та косметика з коноплями стають трендовими в Україні. Коли прочитаєте ці рядки, реклама в соцмережах завалить вас пропозицією скуштувати пряник із CBD .

Забігаєш на ринок купити огірків, а може, навіть шиканути й придбати кілограм ще зовсім недешевої полуниці — аж тут, недалеко від входу на базар, бачиш крамничку, яка майорить ліхтариками. Особливо яскраво світиться листочок конопель й абревіатура CBD .

Як розшифровується CBD, який має ефект і як впливає на організм

Спершу трохи контексту. Коноплі мають сотні активних інгредієнтів. Але ми зосередимося на двох, які найяскравіше впливають на організм — це CBD (канабідіол) і THC (Δ9-тетрагідроканабінол).

THC — саме той інгредієнт, який чинить психоактивну дію, створює той самий кайф, якого, як запевняв хлопчина з крамниці, вони не продають.

CBD не має психоактивного ефекту, проте казати, що він геть не впливає на психоемоційний стан, також неправильно.

Неврологиня Олександра Щебет пояснює, що медичний канабіс — це лікарський рецептурний препарат із чітким дозуванням. Лікар прописує його для конкретного захворювання. Наприклад, для важких форм епілепсії — «Епідіолекс».

«Це дорогий препарат, який має 100 % концентрацію канабідіолу. І фармкомпанії гарантують чистоту сировини. Також є рецептурні препарати, які містять і канабідіол, і THC. Є лікарські препарати, які містить лише THC. «Епідіолекс» ще не зареєстрований в Україні, а от препарати з канабідіолом в Україні реєструють як БАДи, тобто біологічно активні речовини», — каже Щебет.

Фото: pexels олійка з канабісом

CBD-желейки, ведмедики, цукерки з канабісом, олійки — це законно?

Так. Хлопець з крамниці не збрехав. У грудні 2023 року парламент ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про медичний канабіс. Але ще у 2021 році дозволили продавати ізолят конопель без вмісту THC.

Автор законопроєкту про медичний канабіс, депутат Дмитро Гурін каже, що в середині серпня 2024 року такий дозвіл пошириться і на коноплі з умістом 0,2 % THC: «Із середини серпня CBD з вмістом THC 0,2 %, що не несе фактичної зміни стану свідомості, але суттєво підвищує ефективність дії CBD, планують продавати і регулювати як БАД, тобто без обмежень».

Але тут неврологиня додає важливу ремарку.

Якщо ви купуєте БАД (і це стосується не лише канабісу), ви не можете бути певними на 100 % у контролі якості сировини. Тож купуючи ніби як виключно CBD, можете, не знаючи цього, приймати й THC. Це можуть бути невеликі концентрації, проте аналізи на наркотичні речовини покажуть, що ви вживали такий препарат.

А в людей, схильних до залежностей, вони можуть розвинутися.

Пробуємо CBD: експеримент

Перша цукерка, яку я скуштувала, підняла настрій і нібито зробила активнішою під вечір, що зовсім не характерно для мене — я людина ранків. Проте друга цукерка такого ефекту не дала. Як і невелика доза олії.

Усі три рази, коли випробовувала продукт з коноплями, я дійсно відчула нібито полегшення, трохи менше дратувалася через повсякденні дрібниці, мала кращий настрій. Проте чи це дія канабісу, чи ефект плацебо, визначити не можу. То виключно мій досвід, а не серйозне клінічне дослідження, яке враховує всі нюанси.

Також зазначу, що я здорова і не приймала на момент експерименту жодних препаратів, навіть вітамінів. Гарвардська медична школа радить вести щоденник, якщо ви вже зацікавилися цією історією, щоб записувати свої реакції на конкретний тип конопель, дозування тощо.

Ці продукти не стандартизовані, і ви завжди йдете на певний ризик (і, як на мене, це стосується фітотерапії в принципі). Також не можна виключати й психологічної залежності, тому такі ласощі в моєму раціоні точно не будуть частими.

Фото: pexels CBD-солодощі -солодощі

Як CBD може покращити мій психоемоційний стан, якщо це не психоактивна речовина?

Не лише психоактивні речовини впливають на мозок. Візьмімо каву. Вона може збадьорити чи, навпаки, зробити сонливим. У когось зросте серцевий ритм, що додасть відчуття тривожності. Тобто кава впливає по-різному. Але вона не змінює стану свідомості настільки, щоб після неї забороняли сідати за кермо чи проводити операції. Чого не скажеш про алкоголь, наприклад.

Щось схоже і з CBD.

Звіт від Всесвітньої організації охорони здоров\'я стверджує: «У людей CBD не показував ефектів, що вказували б на ризики зловживання або потенційну залежність. Наразі немає доказів того, що CBD асоціюється з проблемами зі здоров’ям, які пов’язані з використанням чистого CBD».

Неврологиня підтверджує: якщо говорити про чистий CBD, то поки що не зафіксовано жодних випадків передозування чи токсичного впливу на людину.

Тож якщо певні, що виробник продає чистий CBD, то можна піти зараз і купити цукерочку?

Ні. Будь-який БАД впливає на здоров'я і потребує консультації лікаря перед рішенням вживати його. Певні препарати, які ви вже приймаєте, й певні стани здоров'я є чіткими протипоказами до вживання канабісу.

«Є ряд препаратів, які вступають у перехресний метаболізм з канабідіолом, тому що, наприклад, залучені ті самі рецептори. Це стосується деяких антикоагулянтів, деяких гормональних препаратів тощо. Такі ліки життєво важливі, і їхня концентрація може змінюватися через CBD», — застерігає лікарка.

Також є певні діагнози, при яких краще не ризикувати й не вживати конопель. Насамперед Щебет виділяє випадки:

історія психозів у родині;

вам уже встановили психіатричний діагноз.

А якщо немає таких застережень, то як коноплі можуть покращити мій стан?

Є сотні досліджень на тему ефективності канабісу. І всі вони суперечливі. Одне говорить про неймовірний вплив канабісу на симптоми депресії, інше все спростовує.

«Це означає, що канабіс усе ще має великий потенціал для вивчення. Тому що канабідіол впливає на великий спектр рецепторів і тут важко щось стандартизувати», — зауважує неврологиня. Але канабіс показує ефективність у таких випадках:

Полегшує симптоми тривожності. Не лікує, а саме полегшує. Як парацетамол не лікує грипу, але допомагає знизити підвищену температуру або вгамувати головний біль тощо; Може покращити сон. Желейних ведмедиків із CBD і мелатоніном я собі не купила, бо важко було б визначити, що ж на мене подіяло — коноплі чи мелатонін. Проте лікарка акцентує, що вживання повинно бути не хронічним. Бо часті приймання канабісу, ще й у високих дозах, навпаки, погіршують сон у деяких людей; Канабіс може короткочасно полегшити певні види болю. У тому числі хронічні. Це питання дискутабельне й має вирішуватися разом з вашим лікарем. Проте зростає кількість досліджень, які вказують на ефективність конопель у цій сфері.

«Тут важливо розуміти й розбиратися в типах канабісу. Є два основні типи конопель, які використовують при виробництві БАДів — індика й сатива. Індика допомагає перерозподілити фокус уваги. І саме цей канабідіол не просто зменшує біль, але й зменшує сприйняття болю», — додає Олександра Щебет. І додає, що сатива, навпаки, заряджає людину, підвищує настрій, може підсилити креативність, активність тощо.

Фото: pexels желейні ведмедики із СBD

А яких побічних ефектів очікувати? І чи все ж таки це корелює з дозуванням?

Якщо коротко: усе індивідуально. Є люди, які можуть не переносити CBD й отримати синдром канабіноїдного гіперемезису, тобто надмірної нудоти, блювання, проносу тощо. Це може статися і на мінімальних дозах. Тож свій перший досвід краще здобувайте вдома біля унітаза. Але загалом серед побічних ефектів:

нудота;

втома;

роздратування тощо.

А дітям можна?

Категорично ні, якщо збираєтеся давати коноплі як вітамінку. І, на жаль, деякі українські крамниці дозволяють собі забагато, рекламуючи «натуральні цукерки з канабісом» з приміткою «можна дітям».

Можна, якщо, наприклад, дитина хвора й лікар визначив, що медканабіс допоможе впоратися із симптомами. Існує лише один препарат з канабісом, схвалений Адміністрацією з контролю медичних препаратів США (FDA), для дітей з епілепсією. Цукерки й желейки будуть занадто ризикованим експериментом.

А як щодо косметики з канабісом?

Вона також стала популярною. Дослідження впливу конопель на шкіру не менш суперечливі, ніж розвідки про те, як канабіс позначається на емоційному та фізичному стані. Проте хімік-технологиня з виготовлення косметики Ніна Слєпкова стверджує: коноплі можуть бути корисними для шкіри. За її словами, варто виділити три ефекти фітоканабіоїдів на нашу шкіру:

заспокоєння;

зволоження;

живлення.

«У тілі загалом і в шкірі зокрема існує так звана ендоканабіноїдна система. Це сукупність сигнальних молекул (ендоканабіноїдів), рецепторів клітин, що сприймають ці природні канабіноїди та ферменти, які їх продукують і розщеплюють. Ця система бере участь у сприйнятті подразників і реакції на них. Її дисбаланс погіршує стан шкіри, оскільки там вона регулює, зокрема, реакцію запалення у відповідь на пошкодження, виділення шкірного сала, продукцію меланоцитів (клітини, що виробляють меланін, який і відповідає за засмагу вашої шкіри)», — пояснює експертка.

І додає, що застосування CBD (фітоканабіоїду), який підміняє ендоканабіноїди в цій системі, дозволяє:

Заспокоїти пошкоджену шкіру, зменшити запалення (а саме запалення, за словами експертки, один з важливих чинників старіння). Є дослідження, що демонстрували позитивний вплив на перебіг псоріазу й екземи, загоєння ран; Зменшити надмірне виділення шкірного сала, що є фактором, котрий провокує акне. Додатковою перевагою в лікуванні акне є певний антимікробний ефект CBD; Запобігти посттравматичній пігментації; Якщо ж говорити про зволоження й живлення, то олія конопель є емолентом (речовиною, що пом’якшує шкіру).

«Також у її складі незамінні жирні кислоти, необхідні для безперервного процесу регенерації шкіри, тому конопляна олія в комплексі з іншими дозволяє створювати збалансовані за жирно-кислотним складом засоби. Але наголошу — останні два пункти не унікальна властивість саме цієї рослини, подібні ефекти мають й інші олії», — каже Ніна Слєпкова.

Проте використання конопель у косметиці ще слід вивчити, а деякі ефекти мають анекдотичне підтвердження, тобто це щось на рівні «а мені допомагає». Окремі дослідження ще на преклінічній стадії. Тож радьтеся зі своїм дерматологом, перш ніж використовувати таку косметику, особливо якщо йдеться про лікувальні цілі.

Це велике досягнення, що ми нарешті відходимо від мракобісся й легалізуємо медичні коноплі. Та важливо, аби маятник не пішов у інший бік, коли канабіс подаватимуть як панацею. Якою він зовсім не є.