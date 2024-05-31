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Які українки найчастіше роблять аборт і як часто роблять цю процедуру – аналіз Опендатабот

Найчастіше аборти проводять українкам від 20 до 34 років.

Які українки найчастіше роблять аборт і як часто роблять цю процедуру – аналіз Опендатабот
Як і де зробити аборт в Україні, щоб це було максимально безпечно для здоров'я
Фото: Наталя Назаренко / LB.ua

Це дві третини від усіх переривань вагітності торік – 45186 процедур за 2023 рік, пише Опендатабот.

На другому місці за кількістю абортів – жінки старші 34 років. Таких 31,33%, це 45186 процедур у році. 

Статистика перерваних вагітностей в Україні за 2023 рік
Фото: Опендатабот
Статистика перерваних вагітностей в Україні за 2023 рік

1% від загальної кількості складають переривання вагітності у дівчат до 17 років. Так, наприклад торік неповнолітні дівчата зробили 464 аборти, з них 29 переривань вагітності припадає на дітей до 14 років.

Загалом за два роки повномасштабного вторгнення Росії українки зробили близько 90 000 абортів, за даними Центру громадського здоров’я МОЗ.

З 2011 року їхня кількість поступово скоротилась у 3,6 рази. Абортів в Україні щороку меншає, в середньому, на 7%. Проте з 2020 по 2022 рік було зниження на 15% щороку — ймовірно, це пов’язано з пандемією та початком великої війни. У 2023 році кількість абортів за рік зменшилась всього на 4% — до 45 000 за рік.

Як змінювалася статистика переривання вагітності в Україні
Фото: Опендатабот
Як змінювалася статистика переривання вагітності в Україні

Загалом за останні 13 років абортів в Україні поменшало у 3,6 рази — зі 163 000 до 45 000 на рік. Нині на тисячу новонароджених припадає 250 абортів, тоді як у 2011 році таких операцій було 330 на тисячу.

Довідка: до статистики включено як спонтанні переривання вагітності (викидні), так і медичні легальні аборти, які роблять у державних та приватних медзакладах планово за медичними показами чи бажанням самої жінки.

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