Скарги працюють, але люди бояться: голова НСЗУ пояснила, скільки коштів повернули лікарні людям після звернень

Мова про ліки та медичні послуги, які вже були оплачені державою, але за них чомусь ще раз мала платити пацієнти з кишень. Після скарг до НСЗУ кошти почали повертати.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

«У 2023 році ми 144 000 грн повернули пацієнтам, а за проміжок 2024-го року – вже більше 175 000 грн. Ми працюємо з відмовами у наданні послуги, її оплати. Коли бачимо, що вимагають кошти за вже оплачені державою послуги, такі скарги систематизуємо і передаємо в Нацполіцію. Навіть якщо людям повернули кошти», – сказала вона.

За словами Гусак, мало лікарень йдуть у довгу так звану претензійну роботу, і віддають кошти.

«В нас немає проблеми з опрацюванням скарг, але є інша - люди бояться скаржитися. Ми розуміємо, що скарг може бути значно більше, не так все ідеально в системі. Є необізнаність, є скептицизм. І страх. До мене звертаються багато людей. Кажу: пишіть скаргу. «Як? Це відобразиться на лікуванні моєї мами!». Кажу: ОК, можете написати скаргу після лікування. Зберіть документи і ми розглянемо після», – додає Гусак.

Якщо людина зателефонує на гарячу лінію НСЗУ 1677 зі скаргою, їй порадять спершу звернутися до керівника медзакладу, оскільки він є першим, хто одразу може відновити права пацієнта. Якщо це не дало результату, оператори самі зафіксують звернення до відділу по роботі зі скаргами. Якщо є весь пакет документів і доказів, реакція може бути доволі швидко. Якщо брак даних, процес може розтягнутися.

«Іноді час від скарги до того, щоб ми відновили права пацієнта – понад рік з моменту початку листування з пацієнтом. Є медзаклади, які визнають одразу, є які ні. Буває, кажуть, що потрібні конкретному пацієнту ліки чи обстеження не входять в пакет. Ми починаємо клінічно розбиратися. Це листування тривале», – додає голова служби.

Скаргу також шлють до медзакладу, що є звернення, докази, що людина оплатила певну суму коштів за те, що в межах договору з НСЗУ медзаклад мав надати безоплатно. Гусак каже, що це почало працювати.

«Найгірше в цьому… Ми знаємо, що відбувається у Харкові. Держава при цьому фінансує медзаклади у повному обсязі, без затримок. Міська клінічна багатопрофільна лікарня Харківської міської ради №25 має на рахунку 88 млн грн, а Міська клінічна лікарня швидкої меддопомоги — 49 млн грн, і одна дає листочки на закупівлю ліків на 2000 грн, інша — на 5000 грн . Це поза будь-яким глуздом. Вони повернули ці кошти, але в мене питання до керівників», – сказала голова НСЗУ.

І додала: служба зараз має ризикоорієнтовану систему моніторингу медзакладів. Чим більше у закладу скарг, тим швидше до нього прийде плановий або позаплановий моніторинг.

Загалом, з початку року до служби прийшло понад 1000 скарг з різного приводу, не лише щодо коштів.