На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
Одеський ТЦК прокоментував затримання головреда "Економічної правди"
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Україна має розвіддані про постачання Росії нового імпортного озброєння
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
Поламаний компас, або Де ж головний напрямок наступу ворога?
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
​Кандидатки-українки від Італії на виборах у Європарламент: «Нам час діяти»
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
​Далекобійників, які залишають вантажівки за кордоном і тікають від мобілізації, хочуть прирівняти до крадіїв, – АсМАП
ГоловнаЗдоров'я

Скарги працюють, але люди бояться: голова НСЗУ пояснила, скільки коштів повернули лікарні людям після звернень

За півтора роки після скарг до Національної служби здоров'я медзаклади повернули пацієнтам уже 319 000 гривень.

Скарги працюють, але люди бояться: голова НСЗУ пояснила, скільки коштів повернули лікарні людям після звернень
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

Мова про ліки та медичні послуги, які вже були оплачені державою, але за них чомусь ще раз мала платити пацієнти з кишень. Після скарг до НСЗУ кошти почали повертати.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповіла голова Національної служби здоров’я Наталія Гусак.

«У 2023 році ми 144 000 грн повернули пацієнтам, а за проміжок 2024-го року – вже більше 175 000 грн. Ми працюємо з відмовами у наданні послуги, її оплати. Коли бачимо, що вимагають кошти за вже оплачені державою послуги, такі скарги систематизуємо і передаємо в Нацполіцію. Навіть якщо людям повернули кошти», – сказала вона.

За словами Гусак, мало лікарень йдуть у довгу так звану претензійну роботу, і віддають кошти.

«В нас немає проблеми з опрацюванням скарг, але є інша - люди бояться скаржитися. Ми розуміємо, що скарг може бути значно більше, не так все ідеально в системі. Є необізнаність, є скептицизм. І страх. До мене звертаються багато людей. Кажу: пишіть скаргу. «Як? Це відобразиться на лікуванні моєї мами!». Кажу: ОК, можете написати скаргу після лікування. Зберіть документи і ми розглянемо після», – додає Гусак.

Якщо людина зателефонує на гарячу лінію НСЗУ 1677 зі скаргою, їй порадять спершу звернутися до керівника медзакладу, оскільки він є першим, хто одразу може відновити права пацієнта. Якщо це не дало результату, оператори самі зафіксують звернення до відділу по роботі зі скаргами. Якщо є весь пакет документів і доказів, реакція може бути доволі швидко. Якщо брак даних, процес може розтягнутися. 

«Іноді час від скарги до того, щоб ми відновили права пацієнта – понад рік з моменту початку листування з пацієнтом. Є медзаклади, які визнають одразу, є які ні. Буває, кажуть, що потрібні конкретному пацієнту ліки чи обстеження не входять в пакет. Ми починаємо клінічно розбиратися. Це листування тривале», – додає голова служби.

Скаргу також шлють до медзакладу, що є звернення, докази, що людина оплатила певну суму коштів за те, що в межах договору з НСЗУ медзаклад мав надати безоплатно. Гусак каже, що це почало працювати.

«Найгірше в цьому… Ми знаємо, що відбувається у Харкові. Держава при цьому фінансує медзаклади у повному обсязі, без затримок. Міська клінічна багатопрофільна лікарня Харківської міської ради №25 має на рахунку 88 млн грн, а Міська клінічна лікарня швидкої меддопомоги — 49 млн грн, і одна дає листочки на закупівлю ліків на 2000 грн, інша — на 5000 грн . Це поза будь-яким глуздом. Вони повернули ці кошти, але в мене питання до керівників», – сказала голова НСЗУ.

І додала: служба зараз має ризикоорієнтовану систему моніторингу медзакладів. Чим більше у закладу скарг, тим швидше до нього прийде плановий або позаплановий моніторинг.

Загалом, з початку року до служби прийшло понад 1000 скарг з різного приводу, не лише щодо коштів.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies