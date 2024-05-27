Чому важливо чистити зуби: які хвороби по тілу можуть викликати бактерії з рота

У людському роті є понад 700 відомих бактерій, так само там є ще, наприклад, дріжджі та віруси. Вся ця зграя зветься мікробіомом рота і відіграє важливу роль у здоров‘ї тіла. Найбільш поширені хвороби, спричинені ротовим мікробіомом – карієс та захворювання ясен. Але ростуть докази того, що цей мікробіом пов’язаний з багатьма іншими захворюваннями тіла.

Про це пише The Conversation.

Оскільки дихальні шляхи починаються в роті і закінчуються в легенях, то й не дивно, що надмірне зростання ротового мікробіому може призвести потрапляння цих мікробів у легені.

Це може вести до таких інфекцій як пневмонія.

Часто смертельна хвороба літніх людей виявлялася пов’язаною з поганою гігієною рота, призводячи до надмірного росту ротових бактерій на кшталт Streptococcus pneumoniae і Haemophilus influenzae.

Дослідження навіть показали, що запровадження регулярних практик гігієни ротової порожнини та професійне чищення зубів у будинках для людей похилого віку може зменшити кількість випадків пневмонії на третину.

Також важливо підтримувати зубні протези та капи в чистоті.

Поганий стан ротової порожнини також пов’язують із хронічною обструктивною хворобою легень і погіршенням дихальної функції, і це пов’язано зі змінами в мікробіомі рота.

Одним із найпоширеніших захворювань мікробіома рота є хронічне захворювання ясен. Це запальна реакція, яка руйнує кістку та тканини, що підтримують зуби, що зрештою призводить до їхньої втрати. Спричиняє проблему надмірне розмноження бактерій, які живуть у щілині між яснами та зубами через погану гігієну рота.

Дослідників роками спантеличував сильний зв’язок між захворюваннями ясен і серцево-судинними захворюваннями. Чому?Дослідники кажуть, що зв’язок може бути із загальними факторами ризику. Наприклад, хвороби ясен і хвороби серця частіше зустрічаються у курців.

Інші вчені висунули теорію, що бактерії через захворювання ясен можуть потрапити до серця та спричинити інфекцію. Жодних переконливих доказів цього зв'язку поки нема.

Захворювання ясен зокрема викликає сильну запальну імунну відповідь (те, як організм бореться з інфекціями). Але занадто сильне запалення може нашкодити. Деякі дослідники вважають, що запалення, спричинене захворюванням ясен, може пошкодити серцево-судинну систему.

Одне дослідження показало, що лікування захворювань ясен зменшує рівень запалення в крові та значно покращує функцію артерій. Інші дослідження показали, що лікування захворювань ясен знижує загальний рівень запалення в організмі.

Ці дослідження демонструють, як хвороба рота може мати значний вплив на тканини в інших частинах тіла. І враховуючи, що багато людей десятиліттями живуть із нелікованими захворюваннями ясен, потенційні довгострокові наслідки для здоров’я є значними.

Відомо, що ротові бактерії проникають через шлунок і в кишківник. Як правило, вони погано пристосовані до нового середовища і зазвичай вимирають. Але в 2014 році два дослідження показали, що рак кишківника сильно колонізований видом бактерій Fusobacterium, які зазвичай є в зубному нальоті.

Обидва дослідження також показали, що Fusobacterium має високу спорідненість зі злоякісними раковими клітинами. Це пояснюється тим, що поверхня ракових клітин дозволяє бактеріям щільно зв’язуватися та проникати в пухлину. Численні дослідження підтвердили, що Fusobacterium може колонізувати пухлини по всьому шлунково-кишковому тракту.

Дослідження також показали, що пацієнти з раком товстої кишки, сильно колонізовані Fusobacterium, гірше реагують на хіміотерапію та мають коротшу порівняно з іншими тривалість життя. Ймовірно, пухлини, інфіковані Fusobacterium, більш агресивні і схильні до поширення порівняно з не інфіковані. Дослідники продовжують це вивчати. Зокрема, чи можуть ті, хто ризикує захворіти на рак кишківника, отримати щеплення від цього ротового мікроба.

Хронічне захворювання ясен також пов’язане з більшим зниженням когнітивних функцій у людей із хворобою Альцгеймера. Але оскільки і захворювання ясен, і хвороба Альцгеймера пов’язані зі старінням, важко визначити, чи існує чіткий причинно-наслідковий зв’язок. У 2019 році дослідники представили докази того, що мозок людей з хворобою Альцгеймера був колонізований P. gingivalis – однією з основних бактерій, які викликають захворювання ясен.

Утім, ідея того, що мозок, зазвичай стерильна частина тіла, може бути інфікована оральними бактеріями, все ще є суперечливою та вимагає подальшої роботи. Як і у випадку із захворюваннями серця, запалення, викликане захворюванням ясен, також вважається причиною розвитку хвороби Альцгеймера у пацієнтів із поганим здоров’ям ротової порожнини.