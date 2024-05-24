Нове лікування може допомогти мільйонам вейперів кинути курити

Про це пише WebMD.
Цитизініклін, рослинний алкалоїд, схожий за структурою на нікотин. Взаємодіє з рецепторами нікотину в мозку, допомагаючи зменшити симптоми абстиненції та тягу до вейпінгу.
Якщо його схвалять, він може стати першими ліками від вейпінгу. які авторизує FDA у США. Це авторитетна організація, на яку зважають у світі.
Цитизиніклін існує вже деякий час і використовується в деяких частинах Європи та Азії як засіб для відмови від куріння.
Але в останні роки він привернув більше уваги, оскільки клінічні випробування та дослідження показали, що він ефективний і безпечний.
Наприклад, зі 160 дорослих користувачів електронних сигарет, які брали участь у новому дослідженні, ті, хто приймав цитизиніклін протягом 12-тижневого періоду, мали більш ніж удвічі вищі шанси успішно кинути сигарети на 9-12 тижнях порівняно з тими, хто приймав плацебо, або 31,8% проти 15,1% відповідно. Такими є результати, нещодавно опубліковані в JAMA Internal Medicine.
Учасники приймали по 3 міліграми таблеток цітизинікліну або плацебо тричі на день, і жодних серйозних побічних ефектів чи побічних ефектів не повідомлялося.