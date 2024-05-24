Нове лікування може допомогти мільйонам вейперів кинути курити

Препарат, який історично використовували для допомоги людям кинути сигарети, може стати маяком надії для тих, хто сподівається кинути вейпи.

Про це пише WebMD.

Цитизініклін, рослинний алкалоїд, схожий за структурою на нікотин. Взаємодіє з рецепторами нікотину в мозку, допомагаючи зменшити симптоми абстиненції та тягу до вейпінгу.

Якщо його схвалять, він може стати першими ліками від вейпінгу. які авторизує FDA у США. Це авторитетна організація, на яку зважають у світі.

Цитизиніклін існує вже деякий час і використовується в деяких частинах Європи та Азії як засіб для відмови від куріння.

Але в останні роки він привернув більше уваги, оскільки клінічні випробування та дослідження показали, що він ефективний і безпечний.

Наприклад, зі 160 дорослих користувачів електронних сигарет, які брали участь у новому дослідженні, ті, хто приймав цитизиніклін протягом 12-тижневого періоду, мали більш ніж удвічі вищі шанси успішно кинути сигарети на 9-12 тижнях порівняно з тими, хто приймав плацебо, або 31,8% проти 15,1% відповідно. Такими є результати, нещодавно опубліковані в JAMA Internal Medicine.

Учасники приймали по 3 міліграми таблеток цітизинікліну або плацебо тричі на день, і жодних серйозних побічних ефектів чи побічних ефектів не повідомлялося.