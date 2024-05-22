Якщо не почнемо враховувати стан дітей, ні про які результати навчання не може бути й мови – нові дані про школярів

Загалом, половина опитаних вчителів звертають увагу на нестабільний психоемоційний стан дітей. Тоді як два роки тому цифра була вдвічі нижчою.

Психоемоційний стан український школярів продовжує погіршуватися. Це показує опитування як вчителів, так і дітей, проведене Державною службою якості освіти.

В дослідження керівників, батьків, вчителів, як правило, старшої школи. і старшокласників.

Результати показали, що за майже два роки повномасштабної війни серед дітей втричі зросла тривожність, подвоїлась утома і напруження.

Загалом, половина опитаних вчителів звертають увагу на нестабільний психоемоційний стан дітей. Тоді як два роки тому цифра була вдвічі нижчою.

«Якщо не почнемо враховувати такий стан дітей, ні про які результати навчання не може бути й мови», – сказав, презентуючи результати дослідження, очільник служби Руслан Гурак.

Діти оцінюють свій стан краще, ніж їхні вчителі, але все одно є тенденція до погіршення ситуації.

Наприклад, у 2022-2023 роках до 70% учнів почувалися спокійно, тоді як у 2023-2024 роках цифра впала до 55%. Падають показники відчуття щастя, енергії, розслабленості та інших.

Дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2023-2024 навчальному році проводили з 26 грудня 2023 року по 7 січня 2024 року анкетуванням 118 закладів загальної середньої освіти. Зокрема, серед опитаних - 118 керівників, 3860 вчителів, понад 10120 батьків учнів і 3763 учні (переважно десятикласники).