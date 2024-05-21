Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців

І ці сервіси уряд нібито планує заборонити. Що вже спровокувало і обговорення в соцмережах, і навіть петицію до уряду з вимогою не закривати агрегатори, яка набрала вже понад 27 000 голосів. Щойно завершилася нарада за участю дотичних сторін у МОЗ, тож LB.ua гарячим слідом розповідає, що тепер буде з агрегаторами, які збирають дані про ліки в аптеках.

Це лише мій, особистий, приклад користі сайтів-агрегаторів аптек. Коли ви можете глянути, де потрібний вам препарат коштує найменше. Схожими є агрегатори Liky24 , Doc.ua та інші. Кожен має ще власні додаткові функції — від бронювання препарату до його доставки кур’єром чи поштою.

Днями мусила купити дорогий крем, потрібний шкірі доньки. Зайшла в найближчу аптеку — 856 грн. Ввела назву на сайті Tabletki.ua — вибило перелік аптек поруч, де крем коштував уже на сотню гривень дешевше.

Що сталося

У середині квітня Держлікслужба опублікувала проєкт постанови «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)».

Вона мала змінити правила електронної торгівлі ліками.

Зокрема, бронювати ліки пропонувала лише на сайтах аптек, які мають відповідну ліцензію для продажу ліків і медвиробів.

Майже місяць ця постанова висіла в тиші на громадському обговоренні. Аж до 16 травня. Тоді співзасновник Tabletki.ua Євген Муравщик заявив, що його сервіс пошуку ліків може закритися саме через цей документ.

Адже Tabletki.ua агрегують дані, а не продають продукцію. За словами Муравщика, якщо уряд ухвалить рішення, споживачі можуть втратити актуальну інформацію про ціни в аптеках і можливість бронювати ліки онлайн через такі платформи.

Фото: Ігор Лептуга

А люди реально користуються такими сервісами?

За даними Forbes, нині з Tabletki.ua співпрацюють 12 000 торгових точок. Це майже 70 % усього фармритейлу України. Торік люди забронювали тут ліків на 24 млрд грн. Трафік Tabletki.ua у 2023 році становив 194,2 млн відвідувань.

І це тільки Tabletki.ua.

Муравщик також заявляє, що агрегатори дозволяють знизити ціни в аптеках, оскільки показують реальні в різних аптеках і споживач грошима голосує за ті, де препарати дешевші. Натомість через постанову уряду ціни буцімто зростуть.

Наскільки українці готові відстоювати ці сервіси?

Муравщик зареєстрував петицію на сайті Кабміну з вимогою не закривати агрегатори. Менш ніж за три доби вона зібрала понад 25 000 потрібних для розгляду голосів.

Ось кілька коментарів користувачів:

«Кабмін підготував проєкт постанови, щоб бронювати ліки можна було тільки на сайтах тих аптек, які їх продають. Тобто тепер ти маєш сидіти і вручну шукати, де ті ліки є, порівнювати, де і скільки вони коштують, і потім ще дзвонити й питати, чи в наявності», — обурюється потенційними змінами користувач Михайло Шнайдер.

Користувачка Наталія Вовк відгукнулася, що часто користується агрегатором, щоб купити ліки: «Не треба бігати по аптеках і вишукувати, де є потрібні. Ще і економія, бо різниця в цінах у різних аптеках може бути від 1 до 100–150 гривень».

Фото: tovtao.te.ua

То навіщо уряду забороняти корисні ресурси, які економлять гроші й час українцям? І хто це ініціював?

Розробку обговорюваного документа ініціювала Держлікслужба після того, як звернулися певні аптечні мережі, розповідає LB.ua перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Вони писали скарги, що є агрегатори, які продають ліки без ліцензій на це: «Є вимоги до зберігання й контролю за ліками, щоб не змінилися властивості ліків. Є ліки, які, наприклад, треба зберігати при температурі +2 — +8. Якщо аптека, яка має ліцензію, несе відповідальність за це, агрегатор без ліцензії не несе жодної відповідальності», — каже заступник міністра.

Саме тому Держлікслужба і запропонувала зміни до постанови. У документі дійсно є певні формулювання, які створюють загрози агрегаторам, розповідає Дубров. Тому сьогодні зібрали в МОЗі представників агрегаторів, їхніх юристів і Держлікслужбу.

І там був цікавий кейс.

Голова підкомітету Верховної Ради з питань фармації Сергій Кузьміних, поки була нарада, на одному агрегаторі замовив антибактеріальний препарат з доставкою в МОЗ, каже Дубров. Йому зняло кошти. Без рецепта купив, хоч антибіотик відпускають виключно за ним.

«Антибіотикорезистентність є уже питанням національної безпеки, Україна має нині найгірший показник кількості резистентних шматів мікроорганізмів до антибіотиків», — додає заступник міністра.

На зустрічі чітко погодили, що слід розвести можливість бронювати й надавати інформаційні послуги про ліки в аптеках і безпосередньо сам продаж ліків.

Продаж агрегаторам без ліцензії заборонять. Це логічно й правильно, каже Дубров: «Поки що проєкт постанови не рухаємо. Домовилися з агрегатори про тиждень, читаємо зміни, які запропонувала Держлікслужба, і пропозиції, які дають агрегатори. Через 7–10 днів зустрічаємось знову. І ще через тиждень-два виходимо на фінальний варіант змін до постанови».