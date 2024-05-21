Нові зміни: жінки-медики та фармацевтки повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі

Відтепер жінки, які працюють медиками або фармацевтами , мають стати на військовий облік.

Уряд виключив норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Це роз’яснює Судово-юридична газета.

Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня №563.

Жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися за фахом як невійськовозобов’язані.

Раніше жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у ТЦК, не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Чинними лишаються норми, за якими керівники державних органів та підприємств мають повідомляти ТЦК про працевлаштованих жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту і не стоять на обліку у ТЦК.

Непрацевлаштовані жінки мають стати на облік у ТЦК самостійно.