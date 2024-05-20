У Міноборони пояснили, як змінити статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+"

Зараз розробники працюють над тим, аби це можна було зробити онлайн.

Після оновлення даних через застосунок "Резерв+" у деяких українців висвітлився статус "у розшуку".

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемаратону пояснила, що зараз таким людям доведеться звернутися до ТЦК, аби відредагувати цю інформацію.

"Ми розуміємо, що це людський фактор. Оператор ТКЦ та СП може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти", - сказала Черногоренко.

Заступниця глави Міноборони пояснила, що основне завдання застосунку "Резерв+" - надати доступ до даних, які є в державних реєстрах. "Щоби громадяни знали, які дані вносять по них оператори ТЦК та СП, тому що це важливий статус сьогодні для кожного громадянина. Ми запустили можливість надавати запити до нашій технічній підтримці щодо таких ситуацій", - сказала Черногоренко.

Вона повідомила, що фахівці працюють над змінами до застосунку, аби українці могли вносити коректні дані дистанційно, а не йти до військкомату.

"Ми зараз перебуваємо у розробці додаткового функціоналу. Можна буде дистанційно звернутися за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК та СП. Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково", - сказала заступниця міністра оборони.