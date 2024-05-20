Як забезпечити доступність до медичних послуг та ліків під час війни?

За даними представництва ВООЗ в Україні, кожна п’ята особа в нашій державі має проблеми з доступом до основних лікарських засобів, у зонах активного конфлікту – кожна третя. Саме доступність – як до медичних послуг, так і до лікарських засобів – один з основних викликів війни у сфері охорони здоров’я. Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, МОЗ та міжнародні партнери вже зробили декілька важливих кроків для розв'язання цієї проблеми.

Фото: Freepic Замовлення ліків онлайн в аптеці

До початку війни одним із проблемних питань медичної галузі була доступність медпослуг та ліків у сільській місцевості. Наразі лише 11% українських сіл мають аптечні пункти. Відповідно понад 20 тис. сіл їх досі не мають. Зрозуміло, що не кожна людина поїде до райцентру на прийом до лікаря чи до аптеки. А якщо вчасно не провести діагностику, це може призвести у перспективі до збільшення кількості пацієнтів із хронічними захворюваннями.

Ще у 2019 році команда Президента запланувала заходи, які дозволять покращити доступ українців до медиків, а також до медичних препаратів. Початок війни вніс зміни у нашу роботу, адже критична ситуація із доступністю виникла на деяких деокупованих та прифронтових територіях. На даний час наші напрацювання можна умовно розділити на три групи: доступність медичних послуг, доступність ліків, здешевлення медичних препаратів.

Доступність медичних послуг

Для держави вкрай важливо, щоб пацієнти із груп ризику регулярно проходили обстеження. На «первинці» простіше попередити захворювання або ж розпочати лікування на ранній стадії хвороби. Якщо пацієнти через воєнні дії не можуть звернутися до лікаря, то лікування, швидше за все, перейде на рівень спеціалізованої допомоги. А це, відповідно, гірше для здоров’я людини та дорожче для медичної системи.

Перше, що ми зробили, заклали кошти на профілактику та ранню діагностику захворювань на «первинці» до Програми медичних гарантій.

Друге – відновлюємо лікарні. Від початку повномасштабної війни ворог знищив 210 та пошкодив 1588 медичних закладів. За оцінками Світового банку, станом на весну 2023 року на відновлення медичної інфраструктури України потрібно $16 млрд. Ми відбудовуємо заклади за принципом Build Back Better. Тобто, важливо не просто відремонтувати будівлю, а звести нову за найкращими світовими стандартами та забезпечити її сучасним обладнанням. Наразі відновлено понад 700 медичних об’єктів (коштом бюджету та рахунок донорів). Також у межах спільного проєкту ВООЗ та МОЗ встановлюються модульні амбулаторії сімейної медицини в населених пунктах, де медичні заклади зруйновані повністю. Це дозволяє збільшити кількість закладів, куди можуть звернутися українці.

Третє – впроваджуємо сучасні технології. Верховна Рада ухвалила закон №3222-IX щодо функціонування телемедицини. Документ передбачає застосування сучасних цифрових технологій для телеконсультування, теледіагностики та телереабілітації. Завдяки таким технологіям пацієнту необов’язково приходити до лікарні, або ж кількість візитів до лікаря можна значно скоротити. Телемедичні проєкти українські медики почали активно використовувати з 2018 року у сільській місцевості, згодом – консультували пацієнтів під час «ковіду», наразі – через месенджер пацієнт може запитати про результати аналізів, медичні документи, а лікарі – надати рекомендації.

Доступність лікарських засобів

За даними ВООЗ, частка людей, які не змогли придбати необхідні препарати, зменшилася: у 2022 році – до 22%, у 2023 році – до 7%. Позитивна динаміка підкреслює те, що нам вдалося зробити за останні роки.

Значну роль у забезпеченні пацієнтів ліками відіграє урядова програма «Доступні ліки». За нею громадяни безоплатно або з частковою доплатою отримують медичні препарати. У 2019 році за цією програмою пацієнти могли отримати 258 препаратів, сьогодні – 532. На цей рік у держбюджеті закладено на програму «Доступні ліки» на 500 млн більше, ніж торік.

Отримати ліки можна у більшості аптек. Але відкриті вони не в кожному населеному пункті. Восени 2023 року Уряд спростив умови для відкриття аптек у сільській місцевості – дозволив відкривати аптеки меншою площею. Також Кабмін дозволив роботу мобільних аптек. Наразі працюють 7 мобільних аптек у чотирьох регіонах, в тому числі прифронтових.

Якщо ж приватний бізнес з якихось причин не хоче відкрити аптеку чи запустити мобільну аптеку до населеного пункту, то ми надали можливість замовити ліки поштою. Відповідний закон про дистанційну торгівлю лікарськими засобами (№ 904-ІХ), розроблений нашим Комітетом, парламент ухвалив декілька років тому. Важливо, що ми прописали відповідність умовам зберігання та доставки медичних препаратів. Це гарантує, що до пацієнта доставлять якісні ліки.

Також ми працюємо над розв'язанням цієї проблеми на стратегічному рівні. Команда Президента разом із міжнародними партнерами розробила Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року. Одна із цілей цього документу: «забезпечення всебічного доступу населення до якісних медичних послуг та інструментів реалізації права на здоров’я». Для досягнення цієї мети передбачено певний план дій.

Здешевлення медичних препаратів

Це ще одне важливе питання. За даними дослідження ВООЗ, 2,5 млн українських сімей у 2021 році зазнавали катастрофічних витрат при оплаті за медичні послуги та медикаменти. Через воєнні дії деякі ліки (особливо ті, що ввозяться з-за кордону) подорожчали. Ми розуміємо, що під час війни платоспроможність українців падає. Тому запроваджуємо інструменти, які дозволять знизити вартість.

Один із них – договори керованого доступу. Він дозволяє державі закуповувати інноваційні ліки через прямі договори з виробником зі значною знижкою і забезпечувати пацієнтів ними безоплатно. За таким механізмом вже закуплені, наприклад, препарати від СМА. Наразі працюємо над тим, щоб пришвидшити та покращити закупівлі за ДКД.

Ще два механізми – заборона реклами на упаковці медпрепарату та запровадження механізму паралельного імпорту. Законопроєкт № 11172 щодо маркування лікарських засобів вводить відповідно до Директиви ЄС заборону на використання у маркуванні препараті будь-які елементи рекламного характеру. Це дозволить уникнути ситуації, коли покупця вводять в оману, пропонуючи, наприклад, препарати №1 для лікування хвороби. Законопроєкт № 11173 щодо паралельного імпорту лікарських засобів запроваджує цей інструмент для державних закупівель. Він передбачає спрощену процедуру для ввезення ліків до України. За попередніми розрахунками, на деякі препарати такий механізм дозволить знизити ціну в 3-4 рази.

Також наш Комітет готує законопроєкт, що введе в законодавство поняття «фармацевтична послуга», відповідно до Директиви ЄС. На нашу думку, ухвалення цього проєкту закону теж може призвести до зниження вартості медичних препаратів в аптеках.