Нові місця з’явилися у Кривому Розі, Львові, Вінниці та Рівному, повідомляє Міносвіти.
Команда Школи супергероїв — учителі та психологи.
У приміщеннях, де невдовзі почнуть заняття, триває ремонт.
Ось такими вони мають стати.
«Наразі завершуємо формування педколективів. З першого дня роботи в осередку вчитель одразу поспішає в лікарняні палати, щоб знайомитися з учнями та проводити перші заняття. Це дає змогу вивчити індивідуальні потреби дітей і персоналізувати освітній процес, оптимізувати його під індивідуальні потреби кожного», — розповідає керівниця ДУ «Школа супергероїв» Наталія Жилінська.
У Вінниці навчання розпочали одразу у двох лікарнях — Вінницькій обласній і Вінницькому обласному медичному центрі.
У Львові педколектив уже повністю укомплектували — тут є вчителі фізики, хімії, біології, української мови, історії, англійської.
Заняття відвідують 80% дітей-пацієнтів в онкогематологічному відділенні Клінічного центру дитячої медицини Львівської обласної лікарні.
Пацієнти Рівненської обласної дитячої лікарні з реабілітаційного центру та онковідділення вже відвідали уроки української мови та літератури, історії — майже 70 занять.
До процесу долучають дітей, які лікуються у Криворізькій міській лікарні № 16.
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