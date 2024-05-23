В Україні запустили ще п‘ять осередків «Школи супергероїв» – державної установи, яка допомагає дітям вчитися, коли вони потрапляють до лікарні.

візуалізація, якими будуть нові осередки після ремонту

Нові місця з’явилися у Кривому Розі, Львові, Вінниці та Рівному, повідомляє Міносвіти.

Команда Школи супергероїв — учителі та психологи.

Фото: Державна установа «Школа супергероїв» діти в лікарні

У приміщеннях, де невдовзі почнуть заняття, триває ремонт.

Ось такими вони мають стати.

«Наразі завершуємо формування педколективів. З першого дня роботи в осередку вчитель одразу поспішає в лікарняні палати, щоб знайомитися з учнями та проводити перші заняття. Це дає змогу вивчити індивідуальні потреби дітей і персоналізувати освітній процес, оптимізувати його під індивідуальні потреби кожного», — розповідає керівниця ДУ «Школа супергероїв» Наталія Жилінська.

Фото: Державна установа «Школа супергероїв» такими будуть кімнати після ремонту для занять у лікарнях

У Вінниці навчання розпочали одразу у двох лікарнях — Вінницькій обласній і Вінницькому обласному медичному центрі.

У Львові педколектив уже повністю укомплектували — тут є вчителі фізики, хімії, біології, української мови, історії, англійської.

Фото: Державна установа «Школа супергероїв» Хлопчик у лікарні

Заняття відвідують 80% дітей-пацієнтів в онкогематологічному відділенні Клінічного центру дитячої медицини Львівської обласної лікарні.

Пацієнти Рівненської обласної дитячої лікарні з реабілітаційного центру та онковідділення вже відвідали уроки української мови та літератури, історії — майже 70 занять.

До процесу долучають дітей, які лікуються у Криворізькій міській лікарні № 16.