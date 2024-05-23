Мінкультури пояснило, яку саме державну допомогу молодь зможе отримати для придбання книг

У середу, 22 травня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 11251 “Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг”. Суть законопроєкту пояснили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Законопроєкт передбачає надання громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книг, реалізація якої має розпочатися вже з 1 липня 2024. А також уточнює перелік документів для надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть їм орендну плату за приміщення.
Державну допомогу молоді люди зможуть використати для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, зокрема й аудіофайлів та видань для людей з порушеннями зору.
Для цього українці, що досягли у 2024 18 років, мають скористатися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг “Портал Дія” або мобільним додатком “Дія”.
Українськомовні аудіогіди з’явилися вже у 44 країнах світу, а українські книжкові полички – у 47 країнах
“Державна допомога на книжкові сертифікати для українців має сприяти зростанню українського книжкового ринку. Це також популяризуватиме читання й просуватиме українську книгу, зокрема серед молоді”, – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.