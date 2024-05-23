Мінкультури пояснило, яку саме державну допомогу молодь зможе отримати для придбання книг

Вже цьогоріч можна буде отримати книжкові сертифікати.

У середу, 22 травня, Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 11251 “Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг”. Суть законопроєкту пояснили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Законопроєкт передбачає надання громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книг, реалізація якої має розпочатися вже з 1 липня 2024. А також уточнює перелік документів для надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть їм орендну плату за приміщення.

Державну допомогу молоді люди зможуть використати для придбання книжкових видань державною мовою у паперовій та/або електронній формі, зокрема й аудіофайлів та видань для людей з порушеннями зору.

Для цього українці, що досягли у 2024 18 років, мають скористатися Єдиним державним вебпорталом електронних послуг “Портал Дія” або мобільним додатком “Дія”.

“Державна допомога на книжкові сертифікати для українців має сприяти зростанню українського книжкового ринку. Це також популяризуватиме читання й просуватиме українську книгу, зокрема серед молоді”, – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.