Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
ГоловнаКультура

Міжнародний фонд “Відродження” проводить конкурс поезії та прози серед військовослужбовців і ветеранів

Мета конкурсу - створити простір, де історії військових можуть бути почуті, а їх голоси - посилені.

Міжнародний фонд “Відродження” проводить конкурс поезії та прози серед військовослужбовців і ветеранів
Міжнародний фонд “Відродження” проводить конкурс поезії та прози серед військовослужбовців і ветеранів
Фото: Міжнародний фонд “Відродження”

Втрати росіян: на Дніпропетровщині збили ракету "Х-59/69" росіян - новини LB.ua

Міжнародний фонд “Відродження” проводить конкурс поезії та прози серед військовослужбовців і ветеранів. Його мета - створити простір, де історії військових можуть бути почуті, а їх голоси — посилені.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного фонду “Відродження”.

Роботи на конкурс можна надіслати до 20 липня, а оголошення переможців відбудеться не пізніше листопада 2024 року.

Учасники можуть подати свої роботи в наступних категоріях:

  • оповідання;
  • есе;
  • нотатки та щоденникові записи;
  • вірші.

Підписуйтесь на наш Google News

За результатами конкурсу найкращі роботи увійдуть до антології, що вийде друком у “Видавництві Старого Лева” в 2025 році.

Також для участі в конкурсі необхідно заповнити реєстраційну форму. У ній треба додатково надати основну інформацію про себе та короткий опис поданої роботи.

  • В Україні розпочався відбір проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини. У ньому візьмуть участь проєкти, котрі відповідатимуть встановленим законодавством вимогам.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies