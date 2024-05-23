Мета конкурсу - створити простір, де історії військових можуть бути почуті, а їх голоси - посилені.

Міжнародний фонд “Відродження” проводить конкурс поезії та прози серед військовослужбовців і ветеранів

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Міжнародний фонд “Відродження” проводить конкурс поезії та прози серед військовослужбовців і ветеранів. Його мета - створити простір, де історії військових можуть бути почуті, а їх голоси — посилені.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного фонду “Відродження”.

Роботи на конкурс можна надіслати до 20 липня, а оголошення переможців відбудеться не пізніше листопада 2024 року.

Учасники можуть подати свої роботи в наступних категоріях:

оповідання;

есе;

нотатки та щоденникові записи;

вірші.

За результатами конкурсу найкращі роботи увійдуть до антології, що вийде друком у “Видавництві Старого Лева” в 2025 році.

Також для участі в конкурсі необхідно заповнити реєстраційну форму. У ній треба додатково надати основну інформацію про себе та короткий опис поданої роботи.