Рада ухвалила впровадження сертифікатів на купівлю книг та відшкодування книгарням за оренду

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про стимулювання розвитку українського книговидання.

За законопроєкт "про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг" проголосували одразу в цілому. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Документ удосконалює механізми стосовно державної субсидії українським книгарням на відшкодування витрат на оренду майна. Також він уточнює процедуру надання після досягнення повноліття сертифіката на придбання книг. Автори документа пропонують передбачити видавання таких сертифікатів через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Дія), повідомляли раніше на порталі Верховної Ради.

"Законопроєкт розроблено з метою удосконалення законодавства в частині порядку надання Українським інститутом книги розповсюджувачам видавничої продукції (книжкової продукції) державної субсидії на відшкодування витрат на найм або піднайм (оренду або суборенду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень, їх окремих частин), що використовується як спеціалізований магазин для торгівлі книгами, а також засад реалізації програми надання щорічної натуральної допомоги у вигляді сертифіката на придбання книг", – йдеться у пояснювальній записці.

Документ передбачає надання українцям після досягнення 18-річного віку державної допомоги на придбання книг починаючи з липня 2024. Надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини здійснюватимуть з 1 січня року, наступного за роком припинення або скасування воєнного стану.

Народна депутатка Євгенія Кравчук в Facebook уточнила, що сума сертифікатів становитиме 908 гривень. За її словами, книжкові сертифікати на суму 908 грн отримають 18-річні українці, а зпісля припинення воєнного стану – також один з батьків при народженні дитини. Скористатися цим правом можна буде протягом року. Також дається чіткий порядок надання субсидій: список документів (тепер можна буде здавати і належним чином завірені копії), чіткі строки розгляду заяв (десять днів) та оприлюднення результатів (п'ять днів).