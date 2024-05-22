Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
ГоловнаСуспільствоЖиття

ВР схвалила законопроєкт про створення початкової загальновійськової підготовки

"За" проголосували 297 депутатів.

ВР схвалила законопроєкт про створення початкової загальновійськової підготовки
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.

Про це повідомили народний депутат Україні Ярослав Железняк у своєму телеграмі та нардепка Ірина Геращенко

"ЗА" проголосували 297 депутатів.

Зазначається, що замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку:

  • Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета “Захист України” та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання. 
  • Програми з навчального предмета “Захист України” розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies