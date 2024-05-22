ВР схвалила законопроєкт про створення початкової загальновійськової підготовки

Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт №11092 щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.
Про це повідомили народний депутат Україні Ярослав Железняк у своєму телеграмі та нардепка Ірина Геращенко.
"ЗА" проголосували 297 депутатів.
Зазначається, що замість допризовної підготовки пропонується запровадити початкову загальновійськову підготовку:
- Початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, шляхом викладання навчального предмета “Захист України” та здійснення заходів спрямованих на військово-патріотичне виховання.
- Програми з навчального предмета “Захист України” розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міноборони.