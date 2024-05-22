ВР схвалила законопроєкт про створення початкової загальновійськової підготовки

Про це повідомили народний депутат Україні Ярослав Железняк у своєму телеграмі та нардепка Ірина Геращенко .

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