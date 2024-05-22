Через обстріли Харківщини пошкоджена школа і дитячий садок

Через обстріли окупантами Харківської області пошкоджена школа і дитячий садок. Поранені дві людини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У звіті за добу йдеться, що сьогодні, 22 травня 08:00 у м. Чугуїв внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля дитячого садку. Постраждала 21-річна жінка.

Вночі 22 травня 01:10 в с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджені господарчі споруди.

О 18:30 постраждало с. Гоптівка, що в Харківському районі. Внаслідок артобстрілу отримала поранення жінка.

Біля 14:30 в смт Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена робоча будівля підприємства.

О 13:30 в смт Золочів Богодухівський район відбулося влучання 4 КАБів. Зруйновано дитячий садочок та місцевий ринок. Попередньо пошкоджено школу, магазини, ресторан, 5 двоповерхових багатоквартирних та приватні будинки.

Близько 10:00 у с. Липці Харківського району внаслідок артобстрілу було влучання у двір, пошкоджено дві господарчі споруди та будинок.

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка - Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають.

На Купʼянському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Всього евакуювали 10875 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.