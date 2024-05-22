Через ворожі атаки на Дніпропетровщині пошкоджені інфраструктурний об’єкт та ЛЕП

Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровської області. Били із артилерії, також запускали безпілотники. Через ворожу агресію пошкоджені інфраструктурний об’єкт і лінія електропередач.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 3 "шахеди". Їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах.
Крім того, не припинялися атаки на Нікопольщину. Від вечора окупанти тричі обстріляли район з артилерії. Стільки ж було ударів дронами-камікадзе.
Агресор поцілив по самому Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.
Пошкоджені інфраструктурний об’єкт і лінія електропередач. Минулося без загиблих та постраждалих.
- В ніч на 22 травня хахисники України збили всі 24 запущені ворогом ударні безпілотники. Їх знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.
- Росія атакувала енергетичні об'єкти на північному сході України.