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Німеччина збирається збільшити цьогорічний бюджет підтримки для України на 3,8 млрд євро

Кошти, які були передбачені раніше, вже практично розподілено проєктами.

Німеччина збирається збільшити цьогорічний бюджет підтримки для України на 3,8 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Вже до кінця червня Німеччина може збільшити передбачену цьогоріч суму фінансування військової допомоги для України.

Як пише Reuters з посиланням на німецьке видання Bild, міністерство оборони ФРН звернулося до міністерства фінансів із запитом щодо додаткового виділення 3,8 мільярдів євро на закупівлю зброї та обладнання. Причина полягає в тому, що закладені в бюджеті 7,1 мільярда євро вже фактично повністю розподілені проєктами.

Очільник німецького міноборони Борис Пісторіус під час візиту на військово-повітряну базу у Латвії зазначив, що Німеччина хоче зробити більше і потребує для цього більших грошей.  

Як стверджують журналісти, голова мінфіну Крістіан Лінднер підтримав цю ініціативу та готовий винести зміни до кошторису на розгляд Бундестагу у червні. Наразі також ведуться перемовини щодо формування військового бюджету на 2025. Пісторіус хоче, щоб на допомогу Україні було закладено суму в 15 мільярдів євро. 

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