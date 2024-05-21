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Електронна черга працює у всіх ТЦК та СП України в тестовому режимі, - Міноборони

У міністерстві відреагували на запит громадян на створення послуги електронної черги.

Електронна черга працює у всіх ТЦК та СП України в тестовому режимі, - Міноборони
Черги у військкомат у Чернівцях
Фото: Суспільне Буковина

Міноборони спільно з Командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до всіх ТЦК та СП для оновлення даних. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час”, – розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Зазначається, що розгорнути електронний запис на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic. Ця компанія має досвід створення еЧерги для ЦНАПів.

Для запису до електронної черги треба обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням.

  • Понад 1 млн успішних авторизацій в застосунку через Резерв+ зафіксувало Міністерство оборони України.
  • Міноборони готує оновлення "Резерв+": направлення на ВЛК і електронний військово-обліковий документ.
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