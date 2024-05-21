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Жителям Херсонщини шахраї надсилають повідомлення про "виплати" від міжнародної організації CARE

Організація заперечила, що реєструє онлайн охочих отримати кошти.

Жителям Херсонщини шахраї надсилають повідомлення про "виплати" від міжнародної організації CARE
Фото: chudniv.news

Шахраї надсилають жителям Херсонщини на електронну пошту, месенджери і соцмережі повідомлення з пропозицією миттєвої виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

CARE заявила, що не проводить онлайн-реєстрації на виплату фінансової допомоги і не просить надати доступ до конфіденційних особистих даних чи інтернет-банкінгу. В організації наголосили, що виплати проводять тільки після офлайн реєстрації та ретельної перевірки необхідних документів.

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