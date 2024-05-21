Жителям Херсонщини шахраї надсилають повідомлення про "виплати" від міжнародної організації CARE

Шахраї надсилають жителям Херсонщини на електронну пошту, месенджери і соцмережі повідомлення з пропозицією миттєвої виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

CARE заявила, що не проводить онлайн-реєстрації на виплату фінансової допомоги і не просить надати доступ до конфіденційних особистих даних чи інтернет-банкінгу. В організації наголосили, що виплати проводять тільки після офлайн реєстрації та ретельної перевірки необхідних документів.