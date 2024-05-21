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Під час обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них – підліток (оновлено)

15-річний хлопчик отримав вибухову травму.

Під час обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них – підліток (оновлено)
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У вівторок, 21 травня, унаслідок обстрілу Корабельного району Херсона постраждав підліток. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"По допомогу до медиків звернувся 15-річний хлопець. У нього вибухова травма. Отримав її підліток під час ворожого обстрілу Корабельного району Херсона близько 16.00", – написав Мрочко. 

Медики надають допомогу постраждалому. 

Станом на 16:50, кількість постраждалих унаслідок удару зросла до трьох.  Поранення отримали двоє жінок 50 і 71 років.

50-річна жінка у важкому стані. Вона отримала контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми, уламковий перелом лівого стегна. У старшої жінки стан середньої тяжкості. Їй діагностували вибухову травму та уламкове поранення лівої стопи.

  • Унаслідок російських ударів по Херсонській області поранені вісім людей. Є влучання по житлових кварталах, пошкоджено багатоповерхівку. 
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