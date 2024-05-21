Під час обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них – підліток (оновлено)

У вівторок, 21 травня, унаслідок обстрілу Корабельного району Херсона постраждав підліток.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"По допомогу до медиків звернувся 15-річний хлопець. У нього вибухова травма. Отримав її підліток під час ворожого обстрілу Корабельного району Херсона близько 16.00", – написав Мрочко.

Медики надають допомогу постраждалому.

Станом на 16:50, кількість постраждалих унаслідок удару зросла до трьох. Поранення отримали двоє жінок 50 і 71 років.

50-річна жінка у важкому стані. Вона отримала контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми, уламковий перелом лівого стегна. У старшої жінки стан середньої тяжкості. Їй діагностували вибухову травму та уламкове поранення лівої стопи.