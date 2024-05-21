Російські військові під виглядом цивільних рухаються в сторону Луганської області, — речник ОСУВ "Хортиця"

Окупанти таким чином здійснюють переміщення та комплектування резервів для подальших штурмових дій.

Близько 600 російських окупантів рухаються на цивільних авто в сторону Луганщини із російської Тульської області.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб", — заявив він.

За словами речника, метою окупантів є переміщення та комплектування резервів для штурмових дій в Донецькій та Луганській областях. Волошин також підкреслює, що переміщення на цивільних авто потрібне, аби уникнути ударів по них, адже військовий транспорт знищується одразу.