Унаслідок російських ударів по Херсонській області поранені вісім людей

Унаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області поранені вісім людей. Є влучання по житлових кварталах, пошкоджено багатоповерхівку.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 21 приватний будинок. Були зафіксовані влучання в об'єкти комунальної та сільськогосподарської інфраструктури. Побиті господарська споруда, гаражі та 3 приватних автомобілі", – написав він.