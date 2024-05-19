Головне за неділю, 19 травня: обстріл Куп'янщини, бої на Сіверському напрямку

Бої на Покровському напрямку, 105 бойових зіткнень, ворожі обстріли, аварія гелікоптера президента Ірану. Яким запам’ятається 816-й день повномасштабної війни.

Російська армія уранці 19 травня обстріляла з РСЗВ село Новоосинове Куп’янського району Харківської області, відомо про 6 загиблих та 28 поранених, серед поранених двоє правоохоронців. Про це повідомляє Харківська ОВА.

Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

О 20.36 у прокуратурі повідомили, що кількість поранених зросла до 28.

Завтра, 20 травня, у Харківській області оголосили День жалоби у зв'язку із загибеллю 11 людей через російські обстріли.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. "Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка", – зазначив Синєгубов.

Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни.

Станом на 19.30 19 травня на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському і Сіверському напрямках. На поточний час динаміка бойових зіткнень зберігається, повідомив Генштаб.

Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля.

Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

На Сіверському напрямку з початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Українські воїни тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів.

Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 травня – в нашій новині.

СБУ атакувала дронами військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський нафтопереробний завод. Про це повідомили джерела LB.ua.

“Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї рф”, ‒ зазначили вони. За даними джерел, спонсором святкового феєрверку стали дрони СБУ.

По аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.

“Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу, а один навіть поплакався:”взорвалі кущовку нашу”. На цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29”, ‒ додали джерела.

Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.

В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів кортежу президента країни Ібрахіма Райсі.

За попередньою інформацією, гелікоптер, на борту якого перебував президент Райсі, здійснив жорстку посадку. Інцидент стався внаслідок густого туману в регіоні, що ускладнює роботу рятувальних команд.

Кортеж Райсі, ймовірно, потрапив в аварію біля азербайджанського міста Джульфа, пише nv.ua з посиланням на іранське інформагентство IRIB.

Раніше в неділю Райсі зустрівся зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим для урочистого відкриття спільно побудованої дамби на кордоні між двома країнами. Інцидент стався, коли Райсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан.

Проводиться великомасштабна пошукова операція за участю рятувальників Червоного Півмісяця, військовослужбовців та поліцейських. Керівник МВС Ірану Ахмад Вахіді заявив, що погані погодні умови заважають рятувальникам дістатися місця події.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!