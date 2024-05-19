Армія РФ обстріляла 13 громад Сумщини, поранений місцевий мешканець

Як йдеться у повідомленні сумської ОВА, зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади.

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