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Армія РФ обстріляла 13 громад Сумщини, поранений місцевий мешканець

Російська армія здійснила 43 обстріли області.

Армія РФ обстріляла 13 громад Сумщини, поранений місцевий мешканець
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Поранення отримав мешканець Хотінської громади.

Як йдеться у повідомленні сумської ОВА, зафіксовано 236 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади.

  • По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (8 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
  • У Білопільській громаді ворог завдав удар FPV дронами (3 вибухи), здійснив гранатометний обстріл АГС (5 вибухів) та обстріли зі ствольної артилерії (16 вибухів).
  • По Свеській громаді росіяни скинули 4 міни.
  • Із мінометів окупанти обстріляли Есманьську громаду: зафіксували 27 вибухів. Також завдано удар FPV дронами (2 вибухи).
  • У Великописарівській громаді були гранатометні обстріли з АГС (35 вибухів), обстріли з мінометів (27 вибухів), артилерії (3 вибухи), скидання з БпЛА боєприпасів типу ВОГ (2 вибухи), здійснення удару FPV дроном (1 вибух).
  • По Хотінській громаді зафіксовано обстріли з мінометів (25 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримав місцевий мешканець. 
  • У Юнаківській громаді ворог вдарив з артилерії (22 вибухи) та мінометів (4 вибухи).
  • Із артилерії ворог вдарив по Миропільській громаді (6 вибухів).
  • У Глухівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).
  • У Середино-Будській громаді були артилерійські обстріли (13 вибухів) та обстріл з мінометів (4 вибухи).
  • По Дружбівській громаді росіяни били з артилерії (8 вибухів).
  • На територію Новослобідської громади ворог скинув 10 мін.
  • По Шалигинській громаді здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).

15 травня через обстріл Есманьської громади Сумщини загинула жінка.

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