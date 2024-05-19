Генштаб: протягом дня окупанти здійснили 25 атак на Покровському напрямку

Всього станом на 19.30 на фронті відбулося 105 бойових зіткнень.

Станом на 19.30 19 травня на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському і Сіверському напрямках. На поточний час динаміка бойових зіткнень зберігається.

Про це повідомив Генштаб.

Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля.

Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.

Загалом, впродовж поточного тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 чолвоік особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено:

вісім танків,

13 бойових броньованих машин,

12 артилерійських систем,

одну систему ППО,

75 БпЛА,

66 автомобілів

12 одиниць спеціальної техніки противника.

Окрім цього пошкоджено дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 32 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві - тривають.

Гаряче сьогодні на Сіверському напрямку. З початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває. Українські воїни тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів.

Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.

На інших напрямках без суттєвих змін.

"Українські захисники продовжують мужньо стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат у живій силі та техніці", – додали у Генштабі.

Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Збройні сили України протягом минулого тижня зміцнили свої позиції на Харківщині та ефективно знищують окупанта на Донеччині – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших.