Ворог обстріляв Сумщину з мінометів, є поранений

Сьогодні близько 10:00 ворог з мінометів обстріляв цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумського району.

Про це повідомили у прокуратурі Сумщині.

Унаслідок атаки окупантів 64-річний цивільний чоловік отримав уламкові поранення, його госпіталізували.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумах.