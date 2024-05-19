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Ворог обстріляв Сумщину з мінометів, є поранений

Чоловік отримав уламкові поранення.

Ворог обстріляв Сумщину з мінометів, є поранений
Фото: unn.ua

Сьогодні близько 10:00 ворог з мінометів обстріляв цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумського району. 

Про це повідомили у прокуратурі Сумщині.

Унаслідок атаки окупантів 64-річний цивільний чоловік отримав уламкові поранення, його госпіталізували.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. 

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумах.

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  • Вчора протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 284 вибухи. Одна людина отримала поранення.
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