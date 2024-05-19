Ворог обстріляв Сумщину з мінометів, є поранений

Сьогодні близько 10:00 ворог з мінометів обстріляв цивільну інфраструктуру Хотінської громади Сумського району.
Про це повідомили у прокуратурі Сумщині.
Унаслідок атаки окупантів 64-річний цивільний чоловік отримав уламкові поранення, його госпіталізували.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумах.
- Вчора протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордоння Сумщини, зафіксовано 284 вибухи. Одна людина отримала поранення.