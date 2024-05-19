Вовчанськ потрібен росіянам для створення плацдарму з підготовки другого етапу наступу на Харківщині, — ISW

Захоплення Вовчанська на Харківщині, ймовірно, наразі є основною тактичною метою для російських військ під час першої фази наступальних операцій на півночі Харківської області, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське військове командування, ймовірно, обрало захоплення Вовчанська одним із ключових тактичних завдань першого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, що могло б надати російським військам плацдарм поблизу російського тилу для підготовки та початку другого етапу російської наступальної операції", — ідеться у звіті ISW.

Однак, на думку експертів, незрозуміло, чи буде друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетом для розширення бажаної "буферної зони" вздовж кордону, чи оперативна мета Росії – просування в межах ефективної дальності дії артилерії до Харкова та його околиць.

Згідно звіту, російські війська завдали ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від річки, послабити українські наземні комунікації та швидко захопити Вовчанськ.

Зазначається також, що російські війська завдають по населеному пункту більшу кількість ударів планувальними бомбами, ніж по інших місцях уздовж кордону, і, судячи з усього, направили в цей район більше живої сили, ніж у напрямку Липців.

"Російські війська також можуть передбачити наступний етап наступальної операції з Вовчанська з метою просування до Великого Бурлука, щоб поставити під загрозу оперативний тил угруповання українських військ, що обороняється на Куп'янському напрямку", — стверджують аналітики ISW.