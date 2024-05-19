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З Донецької області евакуювали понад 20 дітей

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини.

З Донецької області евакуювали понад 20 дітей
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби російські окупанти 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Військова адміністрація продовжує евакуацію цивільного населення області. 

Про це йдеться в повідомленні очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

З лінії фронту в Донецькій області евакуйовано 213 людей, у тому числі 21 дитину.

Покровський район. У Мар’їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Зоряне і Олександропіль. У Курахівці загинула 1 людина, пошкоджено будинок. У Веселому Гродівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Фото: Вадим Філашкін
Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади повторно пошкоджені два приватні будинки. Під вогнем околиці Костянтинівської і Слов’янської громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

За повідомленням Філашкіна, упродовж доби росіяни вбили одну людину, ще одна зазнала поранень.

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