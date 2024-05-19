З Донецької області евакуювали понад 20 дітей

Упродовж минулої доби російські окупанти 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Військова адміністрація продовжує евакуацію цивільного населення області.

Про це йдеться в повідомленні очільника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

З лінії фронту в Донецькій області евакуйовано 213 людей, у тому числі 21 дитину.

Покровський район. У Мар’їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Зоряне і Олександропіль. У Курахівці загинула 1 людина, пошкоджено будинок. У Веселому Гродівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

Фото: Вадим Філашкін

У Зарічному Лиманської громади повторно пошкоджені два приватні будинки. Під вогнем околиці Костянтинівської і Слов’янської громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

За повідомленням Філашкіна, упродовж доби росіяни вбили одну людину, ще одна зазнала поранень.