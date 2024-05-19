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Сили оборони знищили ще 1210 окупантів, майже півсотні артсистем та 2 одиниці спецтехніки ворога

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 492 290 військових.

Сили оборони знищили ще 1210 окупантів, майже півсотні артсистем та 2 одиниці спецтехніки ворога
Фото: скрин відео

Впродовж доби українські війська знищили 1210 окупантів армії РФ, також металобрухтом стали артилерійські системи ворога, броньовики, РСЗВ, спецтехніка.

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 492290 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7576 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14630 (+35) од,
  • артилерійських систем –  12687 (+48) од,
  • РСЗВ – 1074 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 803 (+2) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10155 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2204 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17251 (+82) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2077 (+2)

Дані уточнюються

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