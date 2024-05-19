Сили оборони знищили ще 1210 окупантів, майже півсотні артсистем та 2 одиниці спецтехніки ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 492 290 військових.

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