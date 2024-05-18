За останній тиждень підрозділами Міноборони знешкоджено 3 630 вибухонебезпечних предметів

286 груп розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених територій від вибухонебезпечних залишків війни, повідомляє пресслужба відомства.
За останній тиждень (з 10 по 17 травня 2024 року) обстежено та перевірено:
- 6 973 га місцевості;
- 6 940 га сільгоспугідь;
- 2.1 км автодоріг;
- 0.3 км трубопроводів;
- 1.55 км ліній електропередачі.
Роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.
Лише за останній тиждень знешкоджено 3 630 вибухонебезпечних предметів.
Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ саперами підрозділів Міноборони виявлено та знищено понад 356 тисяч небезпечних для життя залишків війни.
Минулого тижня міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що у цьому році гуманітарне розмінування перевищує торішні темпи. Пріоритет уряду у цій сфері — це також розвиток вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.