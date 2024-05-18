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За останній тиждень підрозділами Міноборони знешкоджено 3 630 вибухонебезпечних предметів

Зокрема, за вказаний період обстежено та перевірено 6 940 га сільгоспугідь.

За останній тиждень підрозділами Міноборони знешкоджено 3 630 вибухонебезпечних предметів
Ілюстративне фото: вибух снаряду
Фото: Генштаб

286 груп розмінування підрозділів Міноборони продовжують очищення звільнених територій від вибухонебезпечних залишків війни, повідомляє пресслужба відомства. 

За останній тиждень (з 10 по 17 травня 2024 року) обстежено та перевірено:

  • 6 973 га місцевості;
  • 6 940 га сільгоспугідь;
  • 2.1 км автодоріг;
  • 0.3 км трубопроводів;
  • 1.55 км ліній електропередачі. 

Роботи проводяться із залученням спецтехніки для механізованого розмінування.

Лише за останній тиждень знешкоджено 3 630 вибухонебезпечних предметів.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ саперами підрозділів Міноборони виявлено та знищено понад 356 тисяч небезпечних для життя залишків війни.

Минулого тижня міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що у цьому році гуманітарне розмінування перевищує торішні темпи. Пріоритет уряду у цій сфері — це також розвиток вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.

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